Izard, uno y trino: el vigués, a defender su título europeo

«Vivo en el gimnasio ahora, entre dar clases y entrenar», suspira Pablo González Izard. A esa duplicación debería añadirle la de organizar la velada que el 15 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, se celebrará en el pabellón municipal Manuel Soto, de Chapela. Acostumbrado desde hace años a escribir su propia historia sin que nadie se la dicte, Izard disfruta a la vez que se atarea. Ese sábado, ya acostado el sol tras las Cíes, con la maquinaria aceitada y sus pupilos reposando cansancio y magulladuras, él mismo subirá al cuadrilátero. El vigués va a realizar la primera defensa del título europeo de kickboxing en la modalidad de K1, en versión WAKO. El navarro Adrián Rebolé viaja a arrebatárselo.

Hijo de Teis,héroe del barrio, así se llama el gimnasio que fundó y así ha bautizado sus veladas, que entabla cuando se tercia, entre sus otros compromisos como púgil. Será la quinta Noche del Barrio en cuatro años. «Se ha convertido en una de las citas más importantes de los deportes de contacto en Galicia», se enorgullece y precisa, por la importancia del combate: «La de este año será una edición muy especial para mí».

«Presidente del club, promotor del evento, deportista», enumera. «Combinar estos roles ha supuesto una exigencia enorme, pero también una motivación que me impulsa a dar lo mejor en cada detalle». Siente que no habrá sido posible sin su principal colaborador: «Por suerte, cuento con la ayuda de mi compañero y amigo Daniel Fernández, también entrenador en el club, que es una pieza clave tanto en mi preparación como en la coordinación de cada uno de los eventos. Aun así, el trabajo sigue siendo muy grande, aunque la ilusión que hay detrás lo compensa con creces».

Cada aventura cuenta

El éxito no dependerá de su propio resultado. Izard sabe valorar cada aventura. «El mejor día de mi vida», exclamó tras caer ante Bassó Pires en su primer asalto al cetro continental, en 2023, y explicaba: «Pabellón con más de 600 personas, salgo con el himno del Celta, todo el mundo coreándolo, los chavales hacen unos peleones, la gente pide ya la cuarta velada...». «Una raya más para el tigre», concluyó en mayo pasado, tras bordear el milagro del Mundial en Normandía, ante el local Brice Duval, pese al torpedeo de los anfitriones y a estar deshabituado al full contact.

Izard, durante una Copa del Mundo. / Cedida

Sus adeptos, claro, sueñan con un final feliz; con Izard sosteniendo otra vez en el aire, a sus 29 años, el cinturón europeo de K1 en -78 kg que en agosto de 2024 le ganó al italiano Andrea Festa durante el MFC Showdown 040 de Ponferrada. No será fácil, ya advierte. La WAKO nombró a Adrián Rebolé el aspirante oficial a principios de año y llegaron a apalabrar la pelea en Navarra para junio. Se tuvo que aplazar, Rebolé ha decidido retar al vigués y este ha aceptado ahora la defensa de manera voluntaria. Su adversario, de 33 años y similar recorrido, cuatro veces campeón de España y una de ellas en profesionales, con 73 peleas a su espalda, ha sido adiestrado por el eterno seleccionador español de kickboxing, José Vicente Eguzkiza. «Es un rival técnico, fuerte, experimentado, que ha peleado mucho fuera de casa», describe Izard, que presenta en su propio currículo 75 combates, cinco títulos nacionales –uno, profesional– y cuatro Copas del Mundo, además de la corona europea que protege.

Otros siete combates

La suya será la actuación de fondo en un cartel con otras siete citas. Cinco serán amateurs –dos de boxeo y tres de K1–, todas ellas protagonizadas por miembros de El Barrio. «Nuestro equipo de competición ya está consolidado. Salvo el primer combate, ninguno de los participantes será debutante. Algunos subirán al ring por primera vez sin casco y varios ya llegan con títulos autonómicos, garantizando un nivel deportivo muy alto», asegura. Se celebrarán, además, dos peleas profesionales con Kike «Rayito» García y Juanca «Diamante» Alonso.

«A lo largo de estos años he intentado no solo avanzar como deportista, sino también contribuir al crecimiento del kickboxing gallego, posicionando a Vigo como una referencia dentro del circuito nacional», argumenta Izard.. «Estoy convencido de que La Noche del Barrio 5 será una cita histórica para nuestro deporte». Los indicios sustentan su previsión. Sólo quedan disponibles entradas para grada después de que se hayan agotado todas las localidades de silla.