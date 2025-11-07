Muere Jesús Bernal, uno de los atletas más queridos del circuito gallego

"Esta es mi ilusión, es lo que más me gusta". Así explicaba Jesús Bernal su pasión por el atletismo justo al terminar la Carreira Pedestre de Santiago de 2022. La de El Correo Gallego, periódico del mismo grupo que FARO, era una de sus pruebas favoritas y no solía faltar. Repitió en 2023 y 2024, pero este año no pudo acudir porque sufrió un problema de corazón en septiembre, justo al finalizar la I Milla das Estrelas en Muras (Lugo). Una complicación que lo llevó al hospital y de la que finalmente no pudo remontar, ya que falleció este viernes a los 78 años.

Jesús Bernal era ferrolano de origen, pero prácticamente gallego universal, porque en cualquier rincón de Galicia donde se celebrase una carrera, él acudía en algún momento. Fue así hasta los 78 años. ¿El secreto? "Me cuido mucho, no fumo y no voy por ahí de botellón", afirmaba. Y también algo de ADN, ya que su padre era Julián Bernal, otro histórico que incluso le superó ya que corrió hasta los 91 años, edad con la que falleció en 2010.

200 carreras al año

Su hijo Jesús tomó el relevo y corría hasta 200 carreras por año, un par de ellas por fin de semana, cuando no son tres. A Jesús Bernal se le podía ver tanto en un exigente trail de montaña de 28 kilómetros en Xove como en una popular benéfica de 3 kilómetros. Siempre con su cámara de fotos inmortalizando cada momento con el resto de atletas. Ese gesto era el que lo hacía tan querido y tan reconocido. De hecho, ayer la propia Federación Galega de Atletismo expresaba sus condolencias, igual que cientos de aficionados.

A nivel más profesional, Julián y Jesús Bernal participaron juntos en un Campeonato Mundial en Finlandia, donde el progenitor logró dos oros y un bronce en su categoría.