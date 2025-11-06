El Rayo apela a la épica, remonta un 0-2 y gana en el último minuto al Lech Poznan

El Rayo, con goles de Isi Palazón, Jorge de Frutos y Álvaro García, este último en el tiempo añadido, culminó una remontada de ensueño frente al Lech Poznan, que previamente había marcado por medio del hondureño Luis Palma y el polaco Antoni Kozubal en la primera mitad.

Después de la goleada sufrida en la Liga española ante el Villarreal, el Rayo regresó a Vallecas y a la Liga Conferencia con ilusiones renovadas tras hacer autocrítica por el mal partido disputado en La Cerámica.

Ante su afición, el equipo madrileño salió como un 'rayo' al césped y, a los tres minutos, protagonizó la primera llegada del partido con un disparo desde la frontal de Iván Balliu que tocó en un defensor del Lech Poznan y se marchó por encima del travesaño.

El dominio del Rayo se diluyó tras el arreón inicial y a los diez minutos una pérdida en el centro del campo tuvo graves consecuencias, ya que el equipo polaco recuperó el esférico y trenzó varios pases hasta que el balón le llegó a Joel Pereira, que levantó la mirada y puso desde la derecha un centro medido a la cabeza de Luis Palma, que remató en el aire directamente a gol entrando solo sin oposición.

Ese gol le hizo daño al equipo madrileño, que acusó el golpe bastantes minutos hasta que pudo recomponerse y volver a merodear el área rival aunque de forma tímida con algún disparo de Fran Pérez y Sergio Camello, que no llegaron a meter el miedo en el cuerpo a los visitantes.

El que siguió a lo suyo fue el conjunto polaco, que viendo el desaguisado del Rayo volvió a golpear. Lo hizo a los 38 minutos cuando Pablo Rodríguez recibió un balón por la banda derecha, vio a su compañero Antoni Kozubal en la frontal, solo, y le puso un pase medido para que rematase por bajo con un disparo inapelable para Augusto Batalla.

La segunda parte comenzó igual que la primera. El Rayo dio un paso adelante pero no encontraba profundidad, por lo que Iñigo Pérez optó por mover el banquillo y, de una tacada, dar entrada a Andrei Ratiu, Pedro Díaz, Isi Palazón y el brasileño Alemao.

Cuatro cambios en busca de una reacción que llegó solo cuatro minutos después con un gol de Isi Palazón, que remató cayéndose dentro del área pequeña, anticipándose a Joel Pereira, un centro desde la derecha de Ratiu.

El público recobró el aliento con el gol y el equipo se contagió de los ánimos de su afición hasta el punto de que hasta el final el encuentro fue casi un monologo del Rayo. Ese empuje tuvo premio a los 81 minutos, cuando Jorge de Frutos, en su primera intervención tras saltar al césped, se encontró un balón rebotado en el área por un defensor que remachó a gol.

El objetivo del Rayo no se quedó en el empate y buscó con todo el tercero. Lo pudo encontrar con un disparo al larguero del uruguayo 'Pacha' Espino aunque sus intentos no llegaron hasta el último minuto del tiempo añadido, en el que Pathé Ciss puso un balón en largo que recogió Álvaro García y, ante la salida de Mrozek, cruzó su remate a gol.

La remontada llevó el delirio a la grada y al banquillo del Rayo, que salió en tromba a celebrar el gol con Álvaro y a festejar un triunfo que mantiene al equipo madrileño en la zona noble de la clasificación europea.