Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y Mbappé, nominados a The Best

Los internacionales españoles Lamine Yamal y Pedri, jugadores del Barcelona, y el delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé figuran entre once nominamos al premio The Best de la FIFA al mejor jugador, según anunció este jueves el organismo rector del fútbol internacional.

No serán los únicos representantes de la Liga española, ya que entre los candidatos al premio también figura el atacante brasileño del Barcelona Raphinha.

Un galardón al que también aspira el delantero francés el París Saint-Germain Ousmane Dembélé, que el pasado mes de septiembre fue premiado con el Balón de Oro por delante del español Lamine Yamal y de su compañero de equipo portugués Vitinha, que también figura entre los nominados al premio The Best.

Completan la nómina de candidatos el marroquí Achraf Hakimi y el portugués Nuno Mendes (París Saint-Germain), el inglés Harry Kane (Bayern de Múnich), el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el inglés Cole Palmer (Chelsea)

Raya, Courtois y Szczęsny pugnan por el The Best al mejor portero

El internacional español David Raya, cancerbero del Arsenal inglés, pugnará, entre otros, con el portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois y el guardameta polaco del Barcelona Wojciech Szczęsny por el The Best al mejor portero.

Un premio al que también aspiran el brasileño Alisson Becker (Liverpool), el argentino Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa), el italiano Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain/Manchester City), el alemán Manuel Neuer (Bayern de Múnich) y el suizo Yann Sommer (Inter de Milán).

Luis Enrique, Flick y Arteta, candidatos al premio al mejor entrenador

En la categoría de mejor entrenador, el español Luis Enrique Martínez, ganador de la Liga de Campeones con el París Saint-Germain, competirá por el premio con el preparador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, y el técnico del Arsenal inglés, el español Mikel Arteta.

Igualmente aspiran al The Best el español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, el neerlandés Arne Slot, técnico del Liverpool, el italiano Enzo Maresca (Chelsea) y el seleccionador mexicano Javier Aguirre, que llevó al 'Tri' al triunfo en la Copa de Oro de la CONCACAF.

Por último, el ya fallecido Manolo el del Bombo, el icónico hincha que acompañó durante décadas por todo el mundo a la selección española, está nominado al The Best a la mejor afición, junto a los seguidores del Zakho iraquí,

Completa la terna el argentino Alejandro Ciganotto, el seguidor del Racing de Avellaneda que caminó desde Argentina a Río de Janeiro para asistir a la semifinal de la Copa Libertadores entre su equipo y el Flamengo brasileño.

Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA

- Ousmane Dembélé (Francia y París Saint-Germain)

- Achraf Hakimi (Marruecos y París Saint-Germain)

- Harry Kane (Inglaterra y Bayern de Múnich)

- Kylian Mbappé (Francia y Real Madrid)

- Nuno Mendes (Portugal y París Saint-Germain)

- Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea)

- Pedri (España y Barcelona)

- Raphinha (Brasil y Barcelona)

- Mohamed Salah (Egipto y Liverpool)

- Vitinha (Portugal y París Saint-Germain)

- Lamine Yamal (España y Barcelona)

Nominados al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

- Javier Aguirre (México)

- Mikel Arteta (Arsenal)

- Luis Enrique (París Saint-Germain)

- Hansi Flick (Barcelona)

- Enzo Maresca (Chelsea)

- Roberto Martínez (Portugal)

- Arne Slot (Liverpool)

Nominados al Premio The Best al Guardameta de la FIFA

- Alisson Becker (Brasil y Liverpool)

- Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid)

- Gianluigi Donnarumma (Italia y París Saint-Germain/Manchester City)

- Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa)

- Manuel Neuer (Alemania y Bayern de Múnich)

- David Raya (España y Arsenal)

- Yann Sommer (Suiza e Inter de Milán)

- Wojciech Szczęsny (Polonia y Barcelona)

Nominados al Premio a la Afición de la FIFA

- Alejandro Ciganotto (Argentina)

- Manolo el del Bombo (España)

- Aficionados del Zakho (Irak).