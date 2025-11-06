La hora de Melania y Aintzane

Aunque ayer se dio el banderazo de salida, hoy es cuando realmente empieza para Galicia el Mundial de gimnasia en la especialidad de trampolín que se disputa en Pamplona. Ocho deportistas de Vigo y su área estarán allí aunque las principales opciones de medalla, la ponteareana Melania Rodríguez y la viguesa Aintzane Dapena, arrancan hoy su competición. Melania Rodríguez compite hoy en las las eliminatorias del trampolín -que es una modalidad que forma parte del calendario olímpico- y el doble mini tramp, especialidad en la que es una candidata indiscutibel a medalla.Dapena inicia también hoy las clasificatorias en la modalidad de tumbling, en la que ha sido la gran dominadora a nivel nacional en las últimas temporadas como lo demuestras sus diez títulos de campeona de España. Luego quedarán para el sábado las finales si como se esperan ambas se meten en la pelea por las medallas. Melania Rodríguez también tendrá el viernes competición porque participa en el sincronizado femenino con Diana Sanz en la que también espera estar en la final que quedaría para el domingo. Un intenso programa el que espera a la ponteareana que en los últimos años ha sido la mejor gimnasta del equipo nacional.

Club Sieiro

Pero Melania Rodríguez y Aintzane Dapena no son los únicos vigueses que estarán en Pamplona. Los grupos de edad abren el escenario a muchos otros deportistas y es ahí donde el Sieiro vigués tiene una gran representación ya que envía a cinco deportistas a este Mundial. Ignacio Abalo y Keyla Pérez compiten en el tumbling sub12 y Olalla Montenegro en sub14. En cuanto al doble mini tramp, Esther Pacheco y Pablo Martínez compiten en categoría júnior. En ese mismo grupo de edad está también la viguesa Lidia Farrapeira, que saltará en la modalidad de tumbling y entrena de forma habitual en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, el mismo lugar de trabajo de las principales representantes del equipo español.