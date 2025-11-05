Lewandowski, posible titular antes de viajar a Balaídos
Europa Press
Madrid
El FC Barcelona, rival del Celta de este domingo (21:00), visita hoy (también 21:00) el Jan Breydelstadion para medirse al Brujas. Los blaugranas buscarán una nueva victoria que les permita seguir recuperando sensaciones y entrar al ‘Top 8’ de la Liga de Campeones. Flick ya pudo volver a contar ante el Elche con dos jugadores que deben ser importantes como Lewandowski, que podría ser titular, y Dani Olmo.
El Athletic Club visita Saint James’ Park para medirse al Newcastle (21:00) sin Nico Williams, Oihan Sancet y Yuri Berchiche. El Villarreal CF se enfrenta al Pafos en el Alphamega Stadium de Limassol (18:45), un partido en el que los de Marcelino García tienen la urgencia de sumar su primera victoria.
