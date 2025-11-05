El Celta se empeña en remontar

Quinta victoria consecutiva del Celta Femxa Zorka, que se consolida en la zona alta de la clasificación. Las viguesas jugaron ayer su segundo partido en cuatro días, con viaje de por medio, debido al adelanto de la octava jornada debido a las ventanas FIBA.

La victoria de ayer del equipo entrenado por Cristina Cantero tiene mucho mérito, sobre todo porque el equipo no hizo un buen partido. Fue un equipo de dos caras, la de los primeros cuatro minutos y los últimos dos de partido, y la del resto.

La salida del equipo vigués fue realmente buena. Defensivamente el equipo estaba muy fuerte y dejó tres minutos sin que las navarras pudieran anotar. Pérdidas y tiros forzados completaron un buen juego ofensivo, que le valió para ponerse con un 0-8. Un minuto más tarde, las viguesas llegaban a los diez de ventaja. Todo parecía bien encaminado, pero la realidad fue diametralmente opuesta. Osés solicitó un tiempo muerto y apretó en defensa, aunque no pudo evitar acabar el primer cuarto con una desventaja de nueve puntos.

El comienzo del segundo cuarto fue una pesadilla para las viguesas. Cinco minutos sin anotar dieron alas a las jugadoras navarras, que con un parcial de 11-0 se pusieron por delante en el marcador. Cristina Cantero solicitó un tiempo muerto para cambiar la situación, pero no le valió de mucho, ya que al descanso se llegó con ventaja del Osés Construcción por tres puntos, 32-29.

Las cosas no mejoraron en el arranque del tercer cuarto. Osés de puso con ocho puntos de ventaja y parecía que encarrilaban el partido. Las viguesas apretaron en defensa consiguiendo tiros forzados de las navarras. A dos para el final del cuarto, el Celta volvía a ponerse por delante en el marcador gracias, sobre todo, a su buen trabajo defensivo.

En los últimos diez minutos de juego, el Celta Femxa Zorka estuvo impreciso. A dos para el final caía por seis puntos, 61-55, y las sensaciones no eran buenas. Pero lo que parece claro es que este equipo ha aprendido a jugar los finales apretados. El Celta entró en el último minuto cuatro abajo, 62-58. Cabrera completó un gran partido con las mejores acciones en el minuto final, siendo clave para la victoria.