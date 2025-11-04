El Tomiño, equipo revelación

4-0 Tomiño - O Val

El Tomiño, con una victoria contundente sobre la SD O Val (4-0), se ha convertido en seis jornadas del grupo 1 de 3ª Federación en la revelación del campeonato por lo que respecta a los equipos de Vigo y su área de influencia.

Este domingo en O Alivio, las locales estuvieron lideradas por Carla Pérez (Tomiño, 1991), que provocó el penalti luego convertido por Sara Álvarez para el 1-0 (minuto 35), también botó el saque de esquina que cabeceó Ainara Davila para el 2-0 (min. 72) y a mayores asistió a Alba Baz para el 3-0 (min. 81). Así, las jugadoras que entrena Jacobo Vázquez, “Coby”, se han colocado en la séptima plaza con 9 puntos, los mismos que el sexto (Victoria CF), y se encuentran a solo dos unidades de la segunda posición. La primera plaza es cosa del Celta pues As Celtas Sporting lleva seis de seis triunfos.

Las tomiñesas mejoran su fútbol cada semana. Nada que ver con el equipo que en septiembre perdió en casa con el Victoria FC santiagués (1-3). Ante la SD O Val, pese a contar éstas con la experiencia de la centrocampista Antía Delgado, “Balo”, las rojillas ganaron con solvencia -y fútbol-. De hecho, el resultado pudo ser más abultado. En el primer tiempo, con el marcador 0-0, hubo una doble ocasión de Ainara y Carla amén de un mano a mano de la “19” viguesa, que chutó contra la portera. Para cerrar la goleada, el 4-0, de cabeza, lo marcaría en el 85 Noa Caeiro, ex Lóstrego.

0-0 Victoria CF - Lóstrego

El Lóstrego, por su parte, rascó un empate en A Grela frente al Victoria CF coruñés (0-0). Y tuvo ocasiones para más. Octavo clasificado con 8 puntos, el once vigués no acaba de ver puerta con facilidad. Esta sexta jornada suma su segundo empate sin goles (el otro, contra el colista Sárdoma). El fin de semana espera a las de Roberto Vázquez un examen, pues el Tomiño visitará el Novo Mirador de Beade.

3-4 Domaio - Concello de Boiro

En la pelea por evitar el descenso (caen dos equipos a Autonómica), el Domaio dejó escapar una clara oportunidad de dar un salto en la tabla. Perdió por 3-4 ante el Concello de Boiro (1-2 al descanso), que es el equipo que escapa de la quema.

Las morracenses pagaron su mala defensa en el 1-2, en el descuento, con absurda pérdida de Ana Fernández en mitad del campo, un repliegue malo del equipo y una pésima lectura de su central. Antes habían tenido ocasiones para irse por delante a vestuarios. Después, Sara Alonso pifió en la falta directa que supuso el 1-3 (minuto 53), Fernández enmendó su error con una volea alta que significó el 2-3 (minuto 60), con la portera visitante mal colocada… hasta que un horrible despeje de Sara Paz, hacia su portería, suponía el 2-4 (min. 64) que acabó por hundir a las de Arturo Antonio Fernández. En el 69, una asistencia de Tamara Custodio a María Calvar daba esperanzas (3-4), pero el marcador ya no se movería.

4-0 Victoria FC - Sárdoma

Domaio (tres puntos), O Val (3) y Sárdoma (1) son por ahora los claros candidatos a sufrir. Las sardomistas perdieron en Santa Isabel frente al Victoria FC por 4-0 (2-0 al descanso) pese al colosal partido de Andrea Vares como guardameta de las viguesa: evitó más de media docena de goles con agilidad, colocación y reflejos.

El problema para Pedro García no fue la derrota en sí sino la lesión en el descuento del primer periodo de “Peque” Álvarez (codo izquierdo) y posteriormente de su relevo, Ana Rodríguez (tobillo derecho), a ocho minutos del final, sin posibilidad de cambio; el 4-0 llegaría en el descuento y en inferioridad numérica. Por veteranía y juego, “Peque” y Vares son las dos jugadoras que lideran a un equipo muy joven e inexperto.