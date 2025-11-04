Gimnasia de trampolín
Reto mundial para Melania Rodríguez y Aintzane Dapena
La ponteareana y la viguesa participan en la cita que se celebra en el Navarra Arena
REDACCIÓN
Vigo
La viguesa Aintzane Dapena y la ponteareana Melania Rodríguez se entrenan desde ayer en el Navarra Arena, donde hoy ultimarán su puesta a punto. La instalación pamplonica acoge del 5 al 16 de noviembre el Campeonato del Mundo de gimnasia de trampolín, tanto en absoluto como en júnior y por edades, con más de 2.000 deportistas de 42 países.
Aintzane afronta su novena participación internacional en la modalidad de tumbling, en la que es referente en España con 10 títulos. Melania competirá en trampolín, disciplina olímpica, y doble minitramp, aparato en el que ostenta el récord mundial de dificultad, logrado en agosto en los World Games de China, donde logró el bronce.
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- La pesca ilegal arrasa las rías
- Peinador despide su avión «boutique»
- Los comuneros plantean restringir el tráfico a Cabo Home y cobrar por el paso de coches
- Los Quesada Legido, una saga de artistas
- Miguel Román saca al Celta del enredo
- El Dinoseto cumple un lustro de su mudanza desde Porta do Sol... en paradero desconocido