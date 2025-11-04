Reto mundial para Melania Rodríguez y Aintzane Dapena

La viguesa Aintzane Dapena y la ponteareana Melania Rodríguez se entrenan desde ayer en el Navarra Arena, donde hoy ultimarán su puesta a punto. La instalación pamplonica acoge del 5 al 16 de noviembre el Campeonato del Mundo de gimnasia de trampolín, tanto en absoluto como en júnior y por edades, con más de 2.000 deportistas de 42 países.

Aintzane afronta su novena participación internacional en la modalidad de tumbling, en la que es referente en España con 10 títulos. Melania competirá en trampolín, disciplina olímpica, y doble minitramp, aparato en el que ostenta el récord mundial de dificultad, logrado en agosto en los World Games de China, donde logró el bronce.