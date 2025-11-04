Boxeo
El Saudade vuelve a Bouzas con una velada de alto nivel
Varios de los mejores púgiles gallegos libra por libra pelean este sábado
El boxeo regresa al pabellón de Bouzas. El Polideportivo Saudade organiza este sábado 8 de noviembre, a partir de las 18:30 horas, una velada en el escenario más habitual de los últimos años. El cartel incluye siete combates. Las entradas, además de en taquilla el día de la velada, está disponibles en la sede del Saudade y en la mosense CKM Academy.
Las peleas incluidas en el cartel son, en amateur: Álex Blanco (Saudade )-Joao Víctor de Araújo (El Padrino ), en peso mosca; Salva Penín (Saudade )-Guillermo Fuentes (El Padrino) en gallo; Marcos Canales (Saudade)-Emmanuel José LeBron (Street Flow), pluma; en neoprofesionales, Álex Castro (CKM Mos, actual campeón gallego)-Diego Castro (Flow Combat, subcampeón promesa) en ligero; Angello Vásquez (Arkham SKTde Noia, actual campeón )-Daniel Ávila (Piña Team) en superpluma; Álex Rodríguez Paton (Saudade, campeón gallego promesa)-Lucas Alonso Rey (Pibes de Sanxenxo) en semipesado; como combate de fondo, Branyel Suárez (Escuela Carlos Padín, actual campeón gallego)-Juan Iñarrea (actual campeón gallego élite ) en peso welter.
«Por fin volvemos a donde siempre», celebra Gemma Amoedo, hija del legendario Paco y actual rectora del Saudade, que precisa: «Los neopro son todos campeones actuales de 2025. Álex Rodríguez no es neopro pero sí campeón de promesas 23 . Es una velada de gran nivel que enfrenta a varios de los mejores boxeadores del panorama actual gallego libra por libra».
