Un millar de palistas y remeros se citan en Marín

El Pazo Municipal de Marín acogió este martes la presentación oficial del que será el cierre de la vigésimo sexta edición de la Semana Abanca, evento multináutica referente a nivel nacional y que siguiendo la tradición se valdrá este sábado del Trofeo Ence-Villa de Marín de piragüismo y remo para poner en valor la unidad de los amantes de los deportes náuticos, caso del más laureado del olimpismo español, el piragüismo, y el más enraizado en el sentir de los hombres de la mar, el remo.

María Ramallo, alcaldesa de Marín, que lleva muchos años apostando por esta competición, estuvo arropada en el acto por los presidentes de las dos federaciones inmersas en el evento: Alfredo Bea por el piragüismo y José Luis Méndez por el remo; así como por el nuevo comandante director de la Escuela Naval Militar, el capitán de navío Tomás Clavijo Rey-Stolle, que tomaba el mando en el pasado mes de julio.

El evento enmarcado en el Plan Social Ence volverá a batir registros históricos con cerca de un millar de palistas y remeros, que competirán en la Pista Alcalde Antonio Blanco de Marín, ubicada frente al paseo marítimo y al socaire de la Escuela Naval Militar, que siempre ha apoyado el evento.

Imagen de una de las salidas de bateles de la pasada edicion / Moebius

Serán dos competiciones de campanillas las que conforman este Trofeo Ence 2025. Por la mañana, a partir de las diez, se iniciará la competición de los dragones con la puesta en escena de los Dragon Boats 12 de Open Senior, Femenino Senior, Mixto Senior, Open Veterano, Femenino Veterano y Mixto Veterano. Medirá a cuatro clubes a modo de un desafio a cuatro bandas que reunirá a dos centenares de palistas en la pista marinense. Los equipos protagonistas de la regata, cuyo director será el pontevedrés José María Pazos, van a ser Dragonas Lugo campeonas de España PD3 en este año; Breogán do Grove, actuales campeones de Galicia; Verducido Pontevedra, representante español en el Mundial de Manila (Filipinas); Boiro Rías Baixas, ganador de la Copa de España y el Campeonato de España en múltiples ocasiones siendo sus éxitos más recientes las victorias en el Trofeo Cidade da Coruña en 2025 y un título de Campeón del Mundo en 2024 en Filipinas; así como varios campeonatos de España.

Un centenar de bateles

Tras el piragüismo llegará el turno del remo con una participación de un centenar de bateles con las mejores unidades de la zona noroeste, desde Celeiro en la provincia de Lugo, hasta la Robaleira en la pontevedresa con base en A Guarda, a los que se añaden los equipos de Samertolameu, Tirán, Cabo de Cruz, Vila de Cangas, el nuevo ACT Chapela, Mecos, Amegrove, Vilaxoan, Cesantes, A Pobra, Ares… El volumen de participación del remo en esta cita de la Semana Abanca superará a los seis centenares de deportistas.