Picusa Academy confecciona una plantilla con doce promesas para 2026

El año 2025 ha sido el de la consolidación internacional del proyecto de Picusa Academy y el conjunto gallego prepara su tercera temporada en la categoría júnior. La dirección de esta estructura ya ha confeccionado la plantilla para la próxima campaña y a los siete ciclistas que continúan en sus filas se van a unir cinco caras nuevas. Un bloque compuesto por doce promesas que buscan impulsar su talento.

Tras formar parte del equipo que en 2025 obtuvo 23 triunfos parciales, superando los 21 del año anterior, los gallegos Xian Alvariño y Rodrigo García, los castellanoleoneses Hugo Muñoz y Adrián Prieto, el brasileño Dimas Mota y el argentino Nicolás Almada apuestan por seguir en Picusa Academy para completar su etapa en el pelotón juvenil. Además, el australiano Ryan O’Shaugnessy se incorpora de manera permanente después de haber competido con esta escuadra durante tres meses de la temporada recién finalizada.

Seguimiento antes de la recluta

Los fichajes que se suman a la formación patrocinada por la histórica firma Picusa han sido captados a través del seguimiento realizado a nivel autonómico, estatal e internacional. Los cinco son ciclistas que se estrenarán en la categoría júnior. Dos de ellos son gallegos: Breixo Cochón procede del Poio Bike y Lucas Blanco –subcampeón de España de contrarreloj individual–, del Cambre. Desde la Comunitat Valenciana recalan Xavier Arnal, del Juan Giner Ulevel Vitaldinsport, y Fran Gramage, del Guerola-Ontinyent, doble medallista en el campeonato estatal de pista. El otro refuezo, Vinicius Thor, llega de Brasil.

Xian Alvariño. / ACM

El principal objetivo de estos corredores es desarrollarse en todos los aspectos con Picusa Academy para posteriormente ascender a la élite. Así lo ha hecho Éric Igual, el doble campeón del mundo en pista, que ya ha sido anunciado como nuevo integrante de Movistar Team Academy para 2026. Otros ciclistas que han pertenecido este año a la plantilla del equipo gallego también tienen garantizado dar el salto, pero sus destinos aún no se han oficializado.

Este método de trabajo exige poner a disposición de los jóvenes deportistas medios humanos y técnicos de primer nivel. Picusa Academy también ofrece a sus corredores un calendario de calidad, con citas internacionales. En ese sentido, esta temporada disputó por primera vez el Ain Bugey Valromey Tour, el catalogado como Tour de Francia de la categoría júnior, en el que realizó un papel máas que digno pese a que en el pelotón figuraban formaciones vinculadas a equipos World Team como Decathlon AG2R La Mondiale, EF Education y Groupama-FDJ. El Picusa estuvo a gran alturay en la primera de las cinco etapas el santiagués Diego López obtuvo la octava plaza en la localidad de Morestel.