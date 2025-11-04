Admiten a trámite el recurso del Juvenil contra su descenso

El Comité Galego de Xustiza Deportiva (CGXD) ha admitido a trámite el recurso que el Juvenil de Ponteareas presentó contra el fallo del Comité de Competición y Disciplina de la Federación Gallega de Fútbol que indirectamente supuso el descenso del equipo a Primera Futgal. El tribunal se declara competente sobre el asunto y lo resolverá.

El caso conduce a la última jornada de Preferente de la Liga 24-25. El Choco había empatado con el Cented Academy (0-0), descendiendo. El Juvenil se salvaba, aunque pendiente de arrastres. Sin embargo, en el club redondelano descubrieron que su rival ourensano había alineado a un mayor de 23 años con ficha del filial fuera de lo establecido.

El Choco denunció y Competición le dio la razón. El comité consideró probado que el Cented había cometido esa irregularidad durante trece encuentros. Pero sólo le dio por perdido el último. En los otros limitó el castigo a multas. El Choco se salvó, el Juvenil quedó descendido y fue O Val el que quedó pendiente de los arrastres, que finalmente le beneficiaron. El Juvenil compite hoy en el grupo 6 de Primera Futgal, en el que es séptimo.

En el Juvenil siempre han considerado injusta la decisión de Competición. A su entender, el Cented debería haber sido descendido administrativamente o, como alternativa, se debería haber ampliado el grupo 2 de Preferente. Tras agotar las vías federativas decidieron acudir al CGXD. «El simple hecho de que un tribunal como este, con un fuerte componente jurídico, estime que,cuando menos,es un tema en el que hay que entrar y desbrozar nos da alguna esperanza de que se resuelva lo que consideramos un atropello a todas luces», valora el portavoz de la directiva, Jorge Sobral.