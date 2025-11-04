Fútbol | División de Honor Juvenil
Cara y cruz para el Celta y el Val Miñor
Vigo
5-0
Celta - Montañeros
No tuvo problemas el Celta en División de Honor Juvenil para deshacerse del Montañeros con una goleada. La igualdad se rompió a los tres minutos con el tanto de Ángel. Por el Celta jugaron: Izan, Mario, Noah, Noya (Mateo, m.57), Ángel (Dalama, m.64), Barreiros (Ratón, m.57), Kibet, Hugo P. (Matute, m.67), Xandre (Jorge, m.64), Iker y Chirveches.
1-0
Roces - Val Miñor
Una mala salida tras el descanso le costó al Val Miñor los tres puntos. Jugaron: Borja, Toucedo, Melón, Lago, Xavi (Marco, m.64), Mouriño (Aguilar, m.64), Unai, Marcos (Anxo, m.55), Samuel, Juan (Borja, m.55) y Joel (Xoel, m.64).
