El Celta regresa de nuevo a la cancha

Con poco tiempo de recuperación, y un viaje por el medio, el Celta Femxa Zorka vuelve a las pistas esta tarde. El encuentro corresponde a la octava jornada de la Liga Challenge, la que teóricamente sería la próxima lejos de Navia. Las ventanas FIBA provocan el cambio y es que la entrenadora viguesa estará con la selección absoluta, de ahí la modificación.

Tras la victoria del pasado sábado en Madrid ante el Canoe, el equipo viajó ayer hacia Pamplona, en donde velará armas para el partido de esta noche. Será a partir de las 20:30 horas en el Polideportivo de Arrosadia, ante el Osés Construcción.

El equipo navarro acumula dos derrotas en las seis jornadas disputadas. Cayó en el debut de la competición ante el Azulmarino, y hace tres semanas en Melilla. En sus filas milita Lucía Gutiérrez, que la temporada pasada jugó con las viguesas en la máxima categoría.

Todas sanas en la expedición céltica

La entrenadora céltica apuntaba durante el viaje que el equipo hacía desde Madrid hasta Pamplona: «Llegamos todas sanas. Hay molestias, por supuesto, y seguramente cansancio. Creo que una de las claves del partido será qué equipo sabrá gestionar mejor ese cansancio. Ellas también fueron a Castellón. El que tenga más energía, el que sea capaz de poner más jugadoras en el campo con impacto, al que afecte un poquito menos, tendrá ventaja. Es verdad que ellas están en casa ahora y nosotros estamos viajando».

A la hora de analizar al conjunto navarro, Cantero destaca que «es un equipo muy dinámico, con mucha chispa en las piernas y buen nivel de dos contra uno. Ahora mismo su anotadora es Sara Castro. Pero Lucía Gutiérrez, que estuvo el año pasado con nosotras, está jugando muy bien, con gran nivel de agresividad y generando para el equipo. La batalla dependerá de quién sea capaz de llevar el partido a su juego, a su ritmo; quién sepa cómo tapar las ventajas del equipo contrario y ocultar las tuyas».