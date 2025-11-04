Boxeo
Alto nivel en la velada de vuelta a Bouzas
El Saudade reúne a varios de los mejores púgiles gallegos libra por libra
REDACCIÓN
El boxeo regresa al pabellón de Bouzas. El Polideportivo Saudade organiza este sábado 8 de noviembre, a partir de las 18:30 horas, una velada en el escenario más habitual de los últimos años. El cartel incluye siete combates. Las entradas, además de en taquilla el día de la velada, está disponibles en la sede del Saudade y en la mosense CKM Academy.
Las peleas incluidas en el cartel son, en amateur: Álex Blanco (Saudade )-Joao Víctor de Araújo (El Padrino ), en peso mosca; Salva Penin (Saudade )-Guillermo Fuentes (El Padrino) en gallo; Marcos Canales (Saudade)-Emmanuel José LeBron Street Flow), pluma; en neoprofesionales, Alex Castro (CKM Mos, actual campeón gallego)-Diego Castro (Flow Combat, subcampeón promesa) en ligero; Angello Vásquez (Arkham SKTde Noia, actual campeón )-Daniel Avila (Piña Team) en superpluma; Álex Rodríguez Paton (Saudade, campeón gallego promesa)-Lucas Alonso Rey (Pibes de Sanxenxo) en semipesado; como combate de fondo, Branyel Suárez (Escuela Carlos Padín, actual campeón gallego)-Juan Iñarrea (actual campeón gallego élite ) en peso welter.
«Por fin volvemos a donde siempre», celebra Gemma Amoedo, hija del legendario Paco y actual rectora del Saudade, que precisa: «Los neopro son todos campeones actuales de 2025. Álex Rodríguez no es neopro pero sí campeón de promesas 23 . Es una velada de gran nivel que enfrenta a varios de los mejores boxeadores del panorama actual gallego libra por libra».
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- La pesca ilegal arrasa las rías
- Peinador despide su avión «boutique»
- Los comuneros plantean restringir el tráfico a Cabo Home y cobrar por el paso de coches
- Los Quesada Legido, una saga de artistas
- Miguel Román saca al Celta del enredo
- El Dinoseto cumple un lustro de su mudanza desde Porta do Sol... en paradero desconocido