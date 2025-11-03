Victoria del Tyde y derrota del Porriño
REDACCIÓN
Vigo
Cara y cruz para el Tyde y el Porriño en la novena jornada disputada ayer tarde.
cented-tyde, 1-2. Importante victoria la lograda ayer ante un rival directo en la lucha por la permanencia, el Cented. Castiñeira y Rabadán adelantaron a los tudenses en los primeros quince minutos del segundo tiempo. Enio le dio emoción a los minutos finales.
antela-porriño, 4-2. Dura derrota del Porriño en Ourense, que lo aleja de los puestos de play off. Los ourensanos sentenciaron el partido en la primera hora, marcando tres goles. A partir de ahí la cosa se complicó.
