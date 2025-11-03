El Valinox vence la resistencia del Reconquista

32-24 Valinox Novás - Reconquista

El Valinox Novás sigue imbatido después de superar al Reconquista en O Rosal, en un partido más igualado de lo previsto. La defensa 5:1 del Reconquista se le atragantó al conjunto locatario (5-7, min. 15). El Novás comenzó a entonarse al final de la primera mitad (13-11), En la segunda parte, el equipo dirigido por Guillermo Artime comenzó mejor, mientras que el conjunto vigués, con pocas rotaciones, se iba agotando y el Novás le hacía mucho daño en las contras.

31-27 Granitos Ibéricos - Lanzarote

Fantástico partido del Granitos Ibéricos Carballal, que se impuso al Lanzarote, uno de los candidatos a luchar por el ascenso. Como se esperaba, fue un choque muy difícil e igualado. En el Carballal todos los jugadores pelearon al máximo, frente a un rival que los llevo al límite. La primera parte finalizó con 15-14. La segunda mitad, distancias muy cortas y continuos empates hasta que, en los últimos 5 minutos, el Carballal logró una ventaja que supo administrar.

33-41 Porriño - Bueu

El Porriño cayó frente al Bueu Atlético en un mal partido. Hay tardes en las que no sale nada y esta fue una de ellas para los pupilos de Dani Benaches. La defensa local brilló por su ausencia, frente a un Bueu con mucho ritmo, que al descanso ya se imponía con claridad (15-21). En la segunda mitad, nada cambió y el conjunto de O Morrazo se llevó los dos puntos.

35-22 Gáldar - Saeplast Cañiza

El Saeplast Cañiza perdió con claridad en su visita al Gáldar Gran Canaria. El conjunto gallego salió fuerte (8-7, min. 11), pero la gran actuación de la portería local, unida a su defensa, abrió distancias. Al borde del descanso, el Cañiza perdió a Canosa por descalificación y se quedaron con menos opciones de juego.