Extraño derbi por lógico: el Mecalia gana en O Porriño

Extraño derbi por lógico. El «partido de Galicia», así lo definió Seabra y lo consagra el himno entonado al son de las gaitas, supone siempre una interrupción en el curso natural de los acontecimientos. En este día de gradas compartidas y emociones a flor de piel, sin embargo, mandó la razón. El resultado resuelve la ecuación que las dinámicas mutuas habían preestablecido; la del juego, estando más consolidado el de un Mecalia que colidera la Liga; la de la salud, estando más maltrecha la de un Orbe Zendal muy diezmado en su primera línea –Santomé, Aroa, Juliana, tocada Zsembery–.

Las guardesas obtuvieron lo que merecieron, en suma, sin excesivos reproches a las porriñesas. Las de Seabra paliaron sus pecados, como las pérdidas. Las de Isma se quebraron por los suyos, como en la finalización. Lo colectivo se trasladó a lo individual. El Mecalia se refugió, cuando lo necesitó, en Balzinc bajo palos (15 paradas) y en el brazo armado de Téllez (8/8). El Orbe Zendal no encontró en sus líderes, Bono (0/5) y Buforn (6/12, incluyendo un 2/4 en penaltis), el alivio que tantas veces le han proporcionado.

Téllez y Palomo intentan blocar a Buforn. / Alba Villar

Con todo, la gran trama del derbi incluye pequeños relatos, de cuya resolución dependió el resultado. A la postre se concluye que el partido pivotó sobre los últimos doce minutos de la primera mitad. En un partido intenso pero sin casi exclusiones, el Orbe Zendal dispuso de la primera superioridad del choque con 7-7 y esa ocasión de soltar amarras se le giró en contra (parcial de 0-1). El Mecalia, en cambio, sí rentabilizó la primera de la que dispuso (parcial de 2-0). Las visitantes edificaron en esa fase una ventaja de cinco goles al descanso (8-13) que después sabrían administrar. Las locales, empeñadas en lanzar al poste, tampoco interpretaron de forma adecuada la partitura que Isma había confeccionado.

Sin éxito en las apuestas

Porque mientras Seabra aplicaba sus recursos en la conservación de sus rutinas, el moañés apostaba por revolucionar las suyas. Quiso Isma remediar las carencias humanas de las lesiones con su prolífica pizarra. Atacó con siete, por ejemplo, de forma intermitente pero frecuente, con dinamismo en los cambios y variedad en los planteamientos. Ya que andaba corto de laterales, alineó lo que le sobra, sus tres pivotes. Pero la apuesta generó más atasco que grietas en el 6.0 guardés.

Prelchi lanza. / Alba Villar

En el otro campo, Isma ordenó un 5.1 en la segunda mitad y concluyó con una marca individual a la desesperada. La reaparición de Palomino insufló una cierta esperanza. Con 18-21 y ataque porriñés, en el minuto 50, pareció abrirse una ventana, que Balzinc cerró de manera abrupta. Es muy difícil además que el Mecalia, con Cacheda llegando fresca a los últimos minutos, se descentre tanto que desperdicie sus ahorros.

El Orbe Zendal encadena dos derrotas y mira con esperanza al parón liguero del Mundial para recobrar piezas –le quedan, antes, los dos colistas, Morvedre y Lanzarote–. El Mecalia le mantiene el pulso al Bera Bera –ambos con nueve victorias y el empate que firmaron en A Sangriña– y se prepara para debutar en la European Cup con los partidos del 8 y 9 de noviembre en casa del Byala. Quedan 132 días para que todo se vuelva a detener por un derbi tan especial que a veces resulta ordinario.