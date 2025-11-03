Isma Martínez: «Toca dar la mano, felicitar y corregir»

No pone reparos el entrenador del Orbe Zendal, Isma Martínez al resultado: «El Guardés es justo vencedor del derbi. Ha estado mejor durante los 60 minutos. Tenemos que empezar a corregir ya el tema de la finalización porque nos va a costar puntos». Incide en esa recta final de la primera parte: «Me voy con la sensación muy mala de diez minutos en los que el equipo desconecta; incluso con tiempos muertos, mandando situaciones y haciendo otras diferentes, con falta de concentración. Eso nos cuesta un 0-6. Son minutos que no te puedes permitir contra los conjuntos fuertes de la categoría. Nos toca corregir y ponernos las pilas sobre todo a nivel de concentración, porque no faltan conceptos ni juego».

«La segunda parte es muy complicada», prosigue. «Guardés, con marcador a favor, juega muy cómodo. Lo hemos intentado todo. Hemos intentado cambiar defensas y la forma de atacar con lanzadoras, con el siete… Hemos tenido opciones de meternos en el partido muy claras pero hemos fallado contraataques y siete metros que nos hubieran permitido al menos acercarnos y llegar a un final apretado».

Autoridades en el palco.

Se preocupa de valorar al adversario a la vez que inicia el proceso de curación: «Toca dar la mano, felicitar y corregir. Nos vemos en la segunda vuelta, que seguro que podemos afrontarlo de otra manera». Y destaca el ambiente: «Es una maravilla jugar un derbi con tanta gente y de rojo. Estuvieron animando en todo momento. Nos da mucha rabia no poder regalar un partido mejor. El equipo está sufriendo mucho para poder plantear los partidos pero con el ambiente así, con dos gradas llenas, te empujan y eres capaz de sobreponerte. Pedimos disculpas por no haber podido dar un poco más. Nos hubiera encantado. Que no cesen, esto lo corregimos pronto y habrá más ocasiones de estas».