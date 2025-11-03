Balonmano | Honor Plata Femenina
El Helvetia Saeplast prosigue su marcha triunfal
SAR e Inelsa Asmubal toman oxígeno
El Rubensa pagó sus numerosas ausencias
Mila Alonso
31-27
Helvetia Saeplast - Sanse
El Helvetia Saeplast Cañiza sólo conoce la victoria. Al Polvorín llegaba el Sanse como tercero. El partido no fue sencillo. En la primera mitad las cosas no salían como querían las locales, con algunas dudas, compensadas por el apoyo de una grada volcada. La clave estuvo en el reinicio tras el descanso. El Cañiza salió muy bien (22-17, min. 39) y las cosas discurrieron con tranquilidad para el equipo dirigido por Lucía Afonso.
31-22
SAR Rodavigo - Perdoma
En La Bombonera, la SAR Rodavigo se reencontró con la victoria después de cuatro derrotas consecutivas. El conjunto dirigido por Vero Posada se enfrentaba a un rival directo y las redondelanas respondieron. La clave estuvo en la primera parte. La SAR rindió a un gran nivel, con muy buenas defensas, que les permitía correr a la contra (16-9). La segunda parte fue bastante peor para las locales, que estaban descolocadas en defensa y jugaban con ataques desordenados. Eso sí, la ventaja cosechada, les permitió vivir con tranquilidad el tramo final.
28-19
Inelsa Asmubal - Cavidel
Llegó la primera victoria de la temporada para el Inelsa Solar Asmubal Meaño. El conjunto dirigido por Juan Costas necesitaba ese triunfo y el Aula Valladolid parecía el rival propicio. Un gran nivel defensivo y la aportación de la portería despejaron los nervios. Al descanso, 13-7. En la segunda parte, el conjunto de O Salnés no sufrió.
28-22
Rocasa - Rubensa Indupor
Y la derrota fue para el Rubensa Indupor Porriño, que viajaba con muchas bajas. El conjunto porriñés aguantó muy bien en la primera parte. En la segunda, el Rocasa enseguida logró abrir distancias y así se acabaron las opciones de las gallegas, que estaban muy mermadas.
