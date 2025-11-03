Fútbol | Tercera Federación
El Gran Peña se impone desde el orden en Burgáns
Un tanto de Antón de Vicente da los tres puntos a los vigueses ante un Cambados romo
A. G.
El Gran Peña pescó tres puntos en Burgáns en un encuentro muy trabado en la primera mitad y en el que a los vigueses les bastó con estar ordenados para frenar el ímpetu de los cambadeses en la segunda. El veterano Antón de Vicente fue uno de los protagonistas positivos del encuentro al anotar en prácticamente la única ocasión que hubo en la primera mitad. Fue en una larga jugada en la que el Gran Peña movió el balón por toda la frontal del área hasta que Fontán cedió atrás, donde apareció Antón de Vicente para enviarla al fondo de las mallas de un fuerte disparo.
En la segunda mitad, el Cambados dio un paso adelante y comenzó a tener ocasiones ante la portería de Andrés. De la mano de Noel, los amarillos comenzaron a encerrar al Gran Peña cerca de su área . El propio Noel, Tico o Grégor obligaron al meta visitante a lucirse para evitar la igualada. Cuando no era el meta el que evitaba el tanto de la igualada, era un defensa. Así ocurrió en el minuto 71, en un saque de falta lateral que lanzó Tava y que la pierna de un defensa sacó cuando se colaba.
Con más corazón que cabeza, los cambadeses lo siguieron intentando hasta el final, pero al Gran Peña le bastaba con estar bien ordenado en defensa y lanzar alguna transición que estuvo cerca de cerrar el encuentro, especialmente de Fran López. La ocasión más clara para los cambadeses llegaría en el minuto 87, en un saque de esquina de Diego Iglesias que Seidou cabeceó muy cerca de la cruceta. Los últimos instantes del encuentro se convirtieron en un correcalles con sensación de peligro en ambas porterías pero sin efectividad.
Ficha Técnica:
0-1
Cambados - Gran Peña
CAMBADOS: David Conde, Brais, Fran (Tava, m. 70), Alberto Lago, Rodri, Anxo (André, m. 65), Rancaño (Seidu, m. 78), Dieguito (Grégor, m. 46), Diego Iglesias, Noel y Tico (Yoel, m. 78).
GRAN PEÑA: Andrés, Cantero, Mati, Álex Vila, Mateo (Ginto, m. 72), Odilo, Antón de Vicente, Amet (Armada, m. 88), Fontán (André, m. 72), Coira (Lago, m. 90) y Fran López.
GOL: 0-1, m. 23: Antón de Vicente.
ÁRBITRO: Iván Carrillo. Amonestó a los locales Fran, Tico y Brais y a los visitantes Amet y Fran López. Expulsó con roja directa al segundo entrenador del Cambados Gabriel Sineiro al término del encuentro.
- Cuatro personas trasladadas al hospital y un edificio desalojado por un incendio en Bueu
- El restaurante de Vigo que recomienda 'The Guardian': menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- El Celta prevé vender por 32 millones para revertir las pérdidas
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- Nuevo registro en una vivienda de A Estrada en busca de drogas
- Nuevo récord en el AVE Madrid-Vigo: un tren lo completa en 3 horas y 37 minutos
- Muere por un escape de gas en Fiyi un tripulante de máquinas de O Morrazo
- La «Incógnita» se quita las entretelas