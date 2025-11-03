El Gran Peña se impone desde el orden en Burgáns

El Gran Peña pescó tres puntos en Burgáns en un encuentro muy trabado en la primera mitad y en el que a los vigueses les bastó con estar ordenados para frenar el ímpetu de los cambadeses en la segunda. El veterano Antón de Vicente fue uno de los protagonistas positivos del encuentro al anotar en prácticamente la única ocasión que hubo en la primera mitad. Fue en una larga jugada en la que el Gran Peña movió el balón por toda la frontal del área hasta que Fontán cedió atrás, donde apareció Antón de Vicente para enviarla al fondo de las mallas de un fuerte disparo.

En la segunda mitad, el Cambados dio un paso adelante y comenzó a tener ocasiones ante la portería de Andrés. De la mano de Noel, los amarillos comenzaron a encerrar al Gran Peña cerca de su área . El propio Noel, Tico o Grégor obligaron al meta visitante a lucirse para evitar la igualada. Cuando no era el meta el que evitaba el tanto de la igualada, era un defensa. Así ocurrió en el minuto 71, en un saque de falta lateral que lanzó Tava y que la pierna de un defensa sacó cuando se colaba.

Noel creo la mayor parte del peligro del Cambados. / Iñaki Abella

Con más corazón que cabeza, los cambadeses lo siguieron intentando hasta el final, pero al Gran Peña le bastaba con estar bien ordenado en defensa y lanzar alguna transición que estuvo cerca de cerrar el encuentro, especialmente de Fran López. La ocasión más clara para los cambadeses llegaría en el minuto 87, en un saque de esquina de Diego Iglesias que Seidou cabeceó muy cerca de la cruceta. Los últimos instantes del encuentro se convirtieron en un correcalles con sensación de peligro en ambas porterías pero sin efectividad.