Balonmano | Honor Oro Femenina
Dos exclusiones torpedean al Solimusic
Mila Alonso
La victoria se le sigue resistiendo al AD Carballal. Fue un partido muy irregular ya que pesaba la tensión de la zona baja. Al descanso, 13-13. En la segunda parte, parecía que el equipo dirigido por Ana Alonso era el que llevaba el control. En el minuto 50, con 24-26, dispuso de dos balones para irse de tres, pero se encontró con dos grandes paradas. Dos exclusiones en contra del Carballal fueron decisivas para permitir la remontada local. El Carballal tuvo balón, pero no pudo igualar.
30. GRUPO USA HANDBOL MISLATA: Clara Peiró, Ainara Gordo (9), Isabel Sánchez, Paula Jaén, Aitana Hernández, Haizea Viguera, Joana Bolling (6), Eva Ramírez (3), Daniela García (7), Laia Chiva (1), Leyre López (1), Serena Ejiro, María Mullet (2), Nuria Cardona, Lidia Maestre (1).
29. SOLIMUSIC EVENTS CARBALLAL: Helena Sancho (3), Antía Seijo (5), Patricia Mallo (1), Daniela Carranza (1), Naihara Costas (6), Lidia Portela, Lucía Villamarín, María Pereira (5), María Álvarez, Nerea Arias (3), Uxía Fernández, Sabela Vázquez (4), Salma Aakcha, Laura Rúa, Yaiza Alonso (1).
ÁRBITROS: Beatriz del Valle y Patricia del Valle. Excluyeron dos minutos a las locales Clara Peiró, Isabel Sánchez (2) y Laia Chiva y a las visitantes Helena Sancho, Antía Seijo (2), Daniela Carranza, Lucía Villamarín, Sabela Vázquez y Yaiza Alonso.
PARCIALES: 0-2, 3-5, 6-7, 9-9, 11-9, 13-13 (descanso), 16-16, 19-18, 22-23, 24-26, 26-27, 30-29 (final).
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 5ª jornada liguera de la División de Honor Oro Femenina, que se disputó en el Pabellón La Canaleta.
