Dos exclusiones torpedean al Solimusic

30. GRUPO USA HANDBOL MISLATA: Clara Peiró, Ainara Gordo (9), Isabel Sánchez, Paula Jaén, Aitana Hernández, Haizea Viguera, Joana Bolling (6), Eva Ramírez (3), Daniela García (7), Laia Chiva (1), Leyre López (1), Serena Ejiro, María Mullet (2), Nuria Cardona, Lidia Maestre (1).

29. SOLIMUSIC EVENTS CARBALLAL: Helena Sancho (3), Antía Seijo (5), Patricia Mallo (1), Daniela Carranza (1), Naihara Costas (6), Lidia Portela, Lucía Villamarín, María Pereira (5), María Álvarez, Nerea Arias (3), Uxía Fernández, Sabela Vázquez (4), Salma Aakcha, Laura Rúa, Yaiza Alonso (1).

ÁRBITROS: Beatriz del Valle y Patricia del Valle. Excluyeron dos minutos a las locales Clara Peiró, Isabel Sánchez (2) y Laia Chiva y a las visitantes Helena Sancho, Antía Seijo (2), Daniela Carranza, Lucía Villamarín, Sabela Vázquez y Yaiza Alonso.

PARCIALES: 0-2, 3-5, 6-7, 9-9, 11-9, 13-13 (descanso), 16-16, 19-18, 22-23, 24-26, 26-27, 30-29 (final).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 5ª jornada liguera de la División de Honor Oro Femenina, que se disputó en el Pabellón La Canaleta.