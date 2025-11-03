Echávarri no admite oposición

Espectacular victoria de Miguel Echávarri (Real Club Marítimo de Santander) en el Meeting Internacional Ciudad de Vigo. El Comité de Regatas exprimió el tiempo límite para completar las tres regatas del día. El campeón de Cantabria da continuidad en Vigo a un año excelente: octavo Sub-13 en el Nacional de Santander, noveno en la general de la Copa de España en el Mar Menor y cuarto Sub-13 en esa misma prueba. En la ría viguesa certificó su progresión. Superó a directos rivales como Pablo López (RCN Valencia), campeón de la Copa de España, o Izan Rogel (RCN Torrevieja), subcampeón Sub-13 en ambas regatas nacionales.

Echávarri, que llegaba como líder, firmó un domingo enorme: tercero, primero y segundo. Eliminado el descarte, su participación en la Semana del Atlántico ha sido formidable, con ocho posiciones de podio y cuatro victorias parciales. Nicolás Bastard (Marítimo del Abra) y Pablo López (RCN Valencia), aquel Sub-16 y éste Sub-13, lo escoltaron con 27 y 34 puntos.

José Luis Ríos, el mejor gallego

Valor especial la competición del portugués António Moreira (Clube Vela Atlántico). El Sub-16 luso y su Nortada acabaron en quinto lugar (53 puntos). José Luis Ríos (RCN Vigo), decimotercero, fue el mejor gallego (81 puntos).

La organización reconoció podios por edades. En Sub-16 y Sub-13 masculinas, doblete de Miguel Echávarri; en Sub-16 femenina ganó María Antonia Peñalver (CN Mar Menor) y en Sub-13 femenina, Alexandra Youji Wang Liu (CN Jávea). Y en Sub-11, triunfo para Arturo Chumilla (RCN Torrevieja) y Elena López (CN Mar Menor).

En el Desafío Semana del Atlántico (Viana y Vigo), ganó Pedro Firmeza (CV Costa Nova), seguido por Sarah Pacheco (SC Porto) y Miguel Sousa (CV Atlántico). Y en Promoción, Mara Gómez (RCN Sanxenxo), arrolladora (22 puntos), ganó la general y femenina, y Tristán Pereira (RCN Vigo), tercero, la masculina.

El Náutico cerró así las Bodas de Plata de la Semana del Atlántico a la espera de un reto global: el 120 aniversario de la sociedad recreativa, en 2026, que será el centenario de la refundación del club.