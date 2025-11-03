Duro golpe para el Choco ante el colista

La CD Beluso abandonó ayer el farolillo rojo de Preferente por la puerta grande. Endosándole una manita al Choco y brindando un festín de juego y fútbol a la siempre fiel afición de As Laxes.

Los locales ya ganaban de tres goles al descanso por mediación de Lope, Álex Fernández y Jardi. Todo iba sobre ruedas en un duelo en el que debutó el portero Antón, recién fichado.

Nada más volver de los vestuarios Abraham anotó el cuarto y cortó cualquier reacción visitante. Jorge Millán redondeó el espectacular resultado.