La dinastía japonesa de los Dodgers

Pues sí, señores, sí, Los Ángeles Dodgers, que dirige el veterano Dave Roberts, se han convertido en la nueva dinastía del superprofesionalizado deporte de Estados Unidos al sumar, la pasada madrugada, en el Rogers Centre, de Toronto, su tercer título mundial de béisbol en solo seis años (2020, 2024 y 2025) al protagonizar el milagro de ganar los dos últimos partidos de la Series Mundiales, el clásico de otoño, en el diamante de los rivales.

Los Dodgers viajaron, el sábado, a Toronto estando 3-2 por debajo en el marcador de las Series Mundiales, y fueron capaces de darle la vuelta al tanteo venciendo 1-3 y, la pasada madrugada, 4-5 en campo del mejor equipo de las Grandes Ligas, los Blus Jays, de Toronto, en la temporada regular, que trata de conseguir el título 32 años después de su última coronación.

Los Dodgers, según informa Clemson Smith Muñiz, desde Nueva York, se han convertido en el primer equipo que repite título en las Grandes Ligas (2024 y 2025), 25 años después de que lo hicieran los Yankees de Nueva York (1998-1999 y 1999-2000). Y, no solo eso, los Dodgers han acabado con una racha histórica, ya que, hasta su gesta en Toronto, ningún otro equipo de los tres grandes deportes de EEUU –béisbol (MLB), fútbol americano (NFL), baloncesto (NBA) y hockey sobre hielo (NHL)—había sido capaz de conquistar dos títulos consecutivos.

El partido, como toda la Serie Mundial, volvió a ser apasionante y se alargó hasta la 11ª entrada, cuando Will Smith, de los Dodgers, conectó un home run (batazo de cuatro bases), dos entradas después de que su compañero Miguel Rojas lograra el cuadrangular del empate empate a cuatro, cuando el equipo de Los Ángeles estaba contra las cuerdas, pues, en este séptimo y definitivo juego, los de Dave Roberts empezaron perdiendo por parciales de 3-0 y 4-2.

Se da la circunstancia que una finalísima que iba a tener como gran protagonista al lanzador-bateador de moda en EEUU y el mundo entero, el japonés Shohei Ohtani, héroe de la temporada con los Dodgers, ha tenido a su compatriota y también pitcher Yoshinobu Yamamoto como el gran héroe de esta finalísima, ya que se ha convertido en el primer lanzador de la historia que gana tres partidos de unas Series Mundiales, todos ellos como visitante.

«Yamamoto es el GOAT (greatest of all time), el más grande, sin duda», dijo Roberts, técnico campeón al acabar el partido. Yamamoto es el segundo japonés en ser votado el jugador más valioso de la final, después de Hideki Matsui, de los NY Yankees, en el 2009. Yamamoto fue incansable e implacable, lanzando las últimas dos entradas y dos tercios sin permitir carrera. Firmó con los Dodgers en diciembre del 2023, por 12 años y 325 millones de dólares.