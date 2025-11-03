Denis Suárez y Boyé frenan al Espanyol

El Alavés frenó en seco al Espanyol (2-1) gracias a una gran primera parte en la que encarriló el choque con un gran despliegue de presión y fútbol, aunque acabó reclamando el final del partido tras una segunda mitad en la que se rehizo el conjunto catalán.Los dos goles de los vascos llegaron a través de la presión y la recuperación de balón cerca de la meta visitante. Denis Suárez abrió el marcador a los cinco minutos y Lucas Boyé, consiguió el segundo antes del descanso.