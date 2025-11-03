El Coruxo se difumina en la recta final

2 SALAMANCA CF UDS: Jonvi, Parra, Murúa, Marotías, Pulpón, Alba (Abraham, minuto 70), Cristeto, Mancebo (Tomi, minuto 80), Dani Hernández (José Lara, minuto 62), Servetti (Javi Delgado, minuto 62) y Aimar. 0 CORUXO: Alberto Domínguez, Álvaro, Borja Marchante, Sergio Bernárdez, Rares (Guillermo, minuto 82), Gandarillas (Hugo Losada, minuto 63), Xavi Sola (Añón, minuto 72), Javi González (Rosas, minuto 63), Fariña (Roque, minuto 46), Naveira y Carlos Alonso. GOLES: 1-0, minuto 82: Javi Delgado. 2-0, minuto 90: Abraham.

El Coruxo sufrió un excesivo castigo tras caer derrotado en el Helmántico ante el Salamanca. El enfrentamiento entre ambos equipos prometía ser un duelo bastante parejo, aunque dejando la condición de favorito para los charros, con la mirada puesta con volver a las posiciones de vanguardia. Por su parte, el conjunto vigués saltó al terreno de juego con el objetivo de pescar en río revuelto y dar la sorpresa en un difícil campo.

Un momento del partido de ayer en El Helmántico. | Manu Laya/La Gaceta

El encuentro arrancó sin un dominador claro, con un conjunto local que no le acababa de coger el aire al partido en los primeros minutos que fueron de tanteo, sin que ninguno de los dos equipos cogiera las riendas del choque. La primera aproximación al área rival llegó para el Salamanca en un balón jugado en largo por Murúa, que controló dentro del área Servetti, quien cedió al lateral zurdo Pulpón, que probó fortuna con un disparo desde la frontal del área que detuvo sin problemas Alberto Domínguez a los 5 minutos de juego.

Los de O Vao, por su parte, jugaron bastante concentrados sin conceder apenas espacios a los atacantes locales y a punto estuvo de pillar desprevenida a la defensa salmantina. A los 13 minutos hubo una falta de concentración del lateral diestro Alba que casi aprovecharon los de Javi Pereira. El balón cayó a los pies de Gandarillas quien intentó sorprender con un disparo lejano que detuvo con seguridad el meta Jonvi a los 14 minutos.

Los salmantinos no estuvieron cómodos ante el buen planteamiento táctico de los vigueses, que aprovecharon la imprecisión en el juego de los blanquinegros.

El Coruxo volvió a disponer de otra buena oportunidad para adelantarse en el marcador a los 20 minutos en otro fallo en la salida del balón de los charros. El referente ofensivo de los gallegos, Xavi Sola recogió un balón suelto dentro del área, pero su disparo se marchó por encima del larguero ante la oposición de Marotías y Murúa.

Poco a poco el Salamanca comenzó a dominar territorialmente el encuentro, pero los gallegos, a la contra, daban sensación de mucho peligro. Los charros tuvieron una buena oportunidad, la más clara hasta el momento, en una buena jugada combinativa entre Mancebo y Parra, que acabó con un pase a Dani Hernández y el disparo de este se marchó por en cima del travesaño en el minuto 34. El Coruxo tuvo de nuevo potra buena oportunidad para romper el 0-0 inicial, pero el portero local Jonvi salvó a su equipo con una gran parada tras el saque de una falta en el 38.

La última ocasión de la primera parte la tuvo el Salamanca en una gran acción ofensiva entre Dani Hernández, Mancebo y Cristeto, que acabó con un remate seco que buscaba la portería contraria, pero la zaga visitante despejó el peligro, interceptando la trayectoria del balón.

Tras el paso por los vestuarios, Javi Pereira decidió hacer un cambio por el bando visitante, sustituyendo al amonestado Fariña y entró en su lugar Roque. El conjunto vigués pudo ponerse por delante en el inicio del segundo tiempo en un despeje en propia puerta envenenado del zaguero Marotías, que obligó a despejar con apuros al portero Jonvi, que evitó el 0-1.

El Coruxo siguió realizando un juego serio, sin dejar maniobrar con facilidad en ataque al Salamanca, que estaba atascado y no veía el camino del gol con claridad. El encuentro se jugó con mucha intensidad, pero las ocasiones de gol escasearon con mucho juego en el centro del campo.

Sin embargo, el conjunto salmantino consiguió ponerse por delante en el marcador a los 82 minutos en un rechace que recogió Javi Delgado, que acertó a batir a Alberto Domínguez. Poco tiempo le quedó al Coruxo para intentar buscar el empate, aunque lo intentó y dispuso de una excelente ocasión para lograr el empate. Hugo Losada se quedó solo delante del portero, pero tras regatearle envió el balón por encima del larguero en el minuto 88. Quien no perdonó fue el Salamanca, que sentenció el partido en el 90 en una gran acción individual de Abraham.