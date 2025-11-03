El Betis liquida al Mallorca en el primer tiempo
efe
Sevilla
El Betis superó con facilidad al Mallorca en un gran primer tiempo en el que fueron un vendaval liderados por un gran Anthony (autor de dos golazos) y de un imenso Bellerín.
