El Betis liquida al Mallorca en el primer tiempo

Sevilla

El Betis superó con facilidad al Mallorca en un gran primer tiempo en el que fueron un vendaval liderados por un gran Anthony (autor de dos golazos) y de un imenso Bellerín.

