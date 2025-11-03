El Atios no se baja de la nube
Sumó su cuarta victoria consecutiva y se distancia en el liderato
m.alonso
El Atios sumó ayer la cuarta victoria consecutiva en Liga que le mantiene como líder en solitario del grupo 2 de la Preferente. En esta ocasión golearon al Moaña, con doblete de Cristian.
Empezaron los locales muy incisivos, defendiendo su condición de líderes, y ya en el primer minuto una gran internada por banda de Iago dio el primer aviso, aunque su lanzamiento fue despejado a córner por el meta visitante. Eso sí, nada pudo hacer Guille a los 6 minutos, cuando Cristian le batió con una preciosa vaselina que se alojó mansamente en la red.
Con ventaja a favor, los locales aminoraron el ritmo, pero sin conceder ocasiones al conjunto visitante. Aún así, estuvieron muy cerca de ampliar distancia, primero en el minuto 30 en un agarrón sobre Xoel en el área, en el que el árbitro no apreció penalti y ya en el 40, remate de Iago, que se fue por muy poco.
La segunda parte comenzó como la primera. El Moaña fue asumiendo que tenía que tomar el mando para tratar de igualar. A pesar de que el conjunto visitante lo intentaba, las ocasiones más claras seguían siendo locales. Al final, el Moaña se rindió ante Cristian, que anotaba su doblete en el minuto 63 y posteriormente, el recién entrado Iker anotaba el tercero, para cerrar la goleada.
