El Areas se lleva el derbi ante el Valladares

El arranque de partido fue un toma y daca. Sin embargo, a los nueve minutos, los pontareanos dispusieron de una primer ocasión tras un centro de Buga al que no llega Yago por muy poco. Los pontareanos no cejaban en su empeño, y un minuto más tarde, Kevin tenía que intervenir con mucho acierto para evitar el tanto local.

En la segunda parte comenzó bien el Valladares, pero en el minuto 63 Nico Cuevas haría el gol que sería el de la victoria. Los vigueses intentaron estirarse para tratar de sumar, como mínimo, un empate, pero no se dio.