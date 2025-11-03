Balonmano-División de Honor Femenina
Ana Seabra: «Estoy muy orgullosa de las chicas»
La entrenadora del Mecalia, satisfecha con el juego de su equipo
«Acabó por salir bien lo que planteábamos», celebra la entrenadora del Mecalia, Ana Seabra. «Nuestra defensa funcionó bien, buscando las cosas que queríamos. Son dos puntos importantísimos en el derbi, el partido de Galicia. Queríamos entrar muy enfocadas y serias. Estoy muy orgullosa de las chicas. Lo merecen por el trabajo que están haciendo».
Cacheda asegura, por su parte: «Es una victoria más. Es verdad que es un derbi, pero para nosotras es seguir en esa buena línea. Ahora nos vamos a Europa con buenas sensaciones, a seguir creciendo». Sobre la presencia de hinchas guardeses, reconoce: «A la gente le hace mucha ilusión. Jugamos por ellos. Se han desplazado muchísimas personas y se merecían esta victoria. Es un subidón ver así el pabellón».
Cosas por pulir
«Nosotras, a mantener el pulso», indica sobre el liderato compartido con Bera-Bera. «El año pasado nos quedamos con la espinita del play off. El objetivo es resarcirse». En cuanto a la exhibición de Balzinc, valora: «Sabíamos lo que fichábamos. Su papel era muy difícil. Cubre un puesto que funcionó muy bien con Miri (Sempere). Tenemos un equipo bien compenetrado. Falta mucho por pulir, con Lorena medio tocada. A la holandesa (Nieuwenweg) le está costando por el idioma pero estoy segurísima de que irá aportando mucho más. Hay que ir empastando algunas cosas. El parón por el Mundial nos irá muy bien».
