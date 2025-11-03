Al Alondras se le escapan dos puntos al final
Área 11
O Barco
El Alondras se queda a las puertas de los tres puntos después de realizar un buen partido a domicilio y con un gol local que significó el empate a uno final en el minuto 90. Los visitantes dominaron a partir de ese gol de Javier desde los once metros, pero el Barco no bajó los brazos en el césped y tuvo su recompensa con el empate a uno definitivo, que deja a ambas escuadras con un sabor agridulce. El Alondras comenzó la contienda con muy buenas sensaciones y la prueba de ello fue que en el minuto 22 marcaron. En el añadido, el Barco que certificó el empate con el tanto del empate a uno de Rabil.
