El Alertanavia frena la escalada del Villalonga
N. CABALEIRO
El Alertanavia encadenó pro primera vez en la temporada dos triunfos consecutivos al imponerse a un Villalonga que llegaba en clara línea ascendente tras haber sumado 10 de los últimos 12 puntos posibles.
Los primeros cuarenta y cinco minutos carecieron de llegadas con peligro real aunque los visitantes tuvieron la posesión.
Al poco de reanudarse el choque, el Alertanavia se adelantó en un córner lanzado por Pepo y que Golle remató en el segundo palo.
El Villalonga buscó el empate y dispuso de un remate al larguero mediada la segunda parte. En las últimos veinte minutos intensificó su dominio pero sin generar claras ocasiones.
Ya en la prolongación, con los visitantes volcados, los vigueses sentenciaron en un contragolpe que Fojo definió con algo de fortuna tras asistencia de Serra.
