Adri Rodríguez ejecuta al Silva en la primera mitad

Adri Rodríguez fue el encargado de certificar la tercera victoria consecutiva del Céltiga. El delantero anotó los dos tantos de los isleños en un primera mitad en la que el equipo de Luis Carro fue muy superior a su rival y que pudo irse al descanso con algún tanto más en su casillero. Los isleños se encontraron muy pronto con el primer tanto, que se origina en banda derecha y, tras centro de Guille, Adri Rodríguez envía de cabeza al fondo de las mallas.

El segundo tanto llegó a la media hora, en una buena acción en banda izquierda entre Julio Rey y Álex Rodríguez. El lateral isleño centró al corazón del área, donde Adri Rodríguez volvió a adelantarse a su marcador para rematar al fondo de las mallas. Antes de que llegase el descanso, los isleños tuvieron varias transiciones para cerrar el partido, especialmente una que culminó con un centro de Julio Rey al que no llegó nadie por milímetros.

Adri Rodríguez marca uno de los dos tantos que anotó ayer al Silva. / Iñaki Abella

En la segunda mitad, el Silva dio un paso adelante, pero se encontró con un Céltiga que se sentía muy cómodo en el apartado defensivo. El Silva tan solo llegaba en acciones de balón parado. La más clara de los coruñeses fue una triple acción que desbarataron entre Manu Táboas y la defensa.

El Céltiga tuvo ocasiones para incrementar la ventaja, a través de jugadas por banda con Nico y Anxo. Martín Sánchez cabeceó arriba, Nico disparó rozando la cruceta y Sobrido falló un mano a mano antes de que el árbitro decretase el final.