El San Sadurniño frena en seco al Club Vigo

Se acabó la racha perfecta del Club Vigo que tras un brillante comienzo de temporada ayer encajaron la primera derrota en el derbi ante un San Sadurniño que fue superior a los de Diego Taboada y estuvo más acertado en los momentos claves de cada uno de los parciales. Mal partido de los vigueses que al menos tuvieron el consuelo del buen desempeño de sus menos habituales y del estreno de un cadete como Jorge Soto que da esperanzas pensando en el futuro del equipo y del club.

El partido comenzó con los vigueses cometiendo demasiados errores lo que permitió a los visitantes jugar mucho más relajados. Los tres puntos arriba visitantes hizo que los locales empezasen a cometer errores garrafales que ayudaban a sus rivales a mejorar en todas las acciones del juego. Las diferencias fueron en aumento hasta llegar a la recta final del set en donde los locales tuvieron una tímida reacción que no fue suficiente.

El segundo set ya comenzó con diferencias importantes en el marcador, a favor del conjunto visitante, 9-11. A partir de ese momento surgieron los errores locales lo que dio alas a los visitantes, para marcharse en el marcador por esos seis puntos con los que finalizaría el set.

El tercer set fue muy similar al anterior, los locales cometiendo demasiados errores y los visitantes haciendo todo de manera muy positiva. Esto permitió a los visitantes marcharse en el marcador de hasta cinco puntos 6-11 lo que iba dejando claro quien mandaba en la pista. Primer traspié tras un gran arranque. Ahora toca levantar el ánimo para recuperar el buen camino.