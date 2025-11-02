El Real Madrid firma su primera victoria lejos de casa ante un Casademont Zaragoza combativo

El Real Madrid consiguió en su sexta salida fuera de casa entre la Liga Endesa y la Euroliga su primera victoria de la temporada en su visita al pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza en un partido en el que el Casademont no bajó los brazos en ningún momento.

Los zaragozanos pelearon hasta la recta final del último cuarto por hacerse con una victoria en la que no dejaron de creer, aunque en la sobresaliente aportación de Bell-Haynes (24), Yusta (30) y Robinson (11), con casi un 80 % de los puntos de su equipo, echaron en falta una mayor aportación de sus compañeros.

La propuesta de juego de ambos equipos difirió en el comienzo del partido, con un Casademont Zaragoza tratando de imprimir ritmo, como ya se ha convertido en habitual en el equipo de Jesús Ramírez, frente a un conjunto madridista con el objetivo de ralentizarlo y prolongar las acciones.

Los rojillos aguantaron el pulso con los blancos hasta la recta final del primer cuarto, en la que encajaron un parcial de 2-10 que reflejó en el marcador la máxima diferencia hasta ese momento (19-27).

El conjunto de Sergio Scariolo se empleaba al límite en cada una de sus acciones y, gracias a sus hombres altos, conseguía mantener a raya a los zaragozanos, aunque en ningún momento fueron capaces de alcanzar los diez puntos de ventaja.

El público maño entendía en algunos momentos que los árbitros eran excesivamente permisivos con la intensidad de los blancos, mientras que con sus jugadores el criterio era menor, lo que les llevó a pedir "otra" personal en tono de crítica cuando le pitaron a algún jugador rojillo una falta.

Los hombres de Jesús Ramírez trataban de no bajar la intensidad, lo que les permitió acabar la primera mitad tan solo tres puntos por debajo de su rival (45-48), lo que dejaba el partido abierto para los segundos veinte minutos.

Un 0-10 de parcial en el regreso a la pista de los blancos les ayudó a abrir la primera brecha clara en el electrónico ante un conjunto rojillo que se veía frenado por el poder de intimidación del gigante Tavares, tanto en ataque como en defensa, y no encontraba el camino a canasta.

El pívot del Casademont Zaragoza Joel Soriano (c-i) ante Walter Samuel Tavares (c-d). / EFE

Dos técnicas seguidas, fruto de la impotencia rojilla ante lo que entendían un desigual criterio arbitral, llevaron a los madridistas a su máxima ventaja hasta el momento (45-61). Los maños tardaron más de tres minutos y medio en anotar sus primeros puntos, un triple de Yusta, cuando el partido ya empezaban a tenerlo cuesta arriba, pero seguían creyendo.

Así, Yusta se echó el equipo a sus espaldas y, con 15 puntos en este tercer cuarto, mantuvo vivas las opciones de su equipo. Ramírez le dio un respiro para intentar la heróica en los diez últimos minutos.

Una canasta de Robinson en el inicio del último cuarto dejó a los maños a tres puntos (70-73), pero un parcial de (0-9), con dos triples de Llull y Hezonja y un 2+1 para Garuba hicieron que los madridistas se fuesen por encima de los diez puntos.