El Mecalia Guardés impone su consistencia en O Porriño

Aunque el derbi sea un momento excepcional en el transcurso de cualquier temporada, no mentían las dinámicas con las que los dos equipos llegaban a su primer enfrentamiento liguero. Sobre todo en el ritmo implacable del Mecalia y en la salud maltrecha del Conservas Orbe Zendal. Ganó con justicia el conjunto guardés (21-25), que supo paliar los pecados propios y rentabilizar los ajenos.

El partido se partió en la primera parte, a partir del 7-7. El Orbe Zendal desaprovechó su primera superioridad y el Mecalia lo penalizó amparado en una Balzinc excepcional bajo palos. La francesa amargó la mañana a Buforn y Bono, las dos generadoras principales en una primera línea local muy diezmada. Isma Martínez quiso compensarlo explorando todos los recursos de su pizarra en ambos campos. Defendió en 6.0, 5.1 e individual en la recta final. Empleó el ataque con siete de manera dinámica y variada, incluso con tres pivotes. Pero nada interrumpió el paso firme del Mecalia,, con Ana Seabra dando las instrucciones precisas para solventar cualquier pequeña crisis.

Las guardesas concluyeron la primera mitad 8-13 y sólo en el minuto 50 fueron capaces las porriñesas de situarse a tres (18-21). Desaprovecharon un ataque para rebajar aún más esa diferencia y las visitantes exhibieron sus amplios recursos, siempre desde la inteligencia de Cacheda, para imponerse con tranquilidad y mantenerle el pulso al Bera-Bera en la pelea por el liderato.