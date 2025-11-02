Un derbi es cuestión de ritmo

Día grande en Porriño, escenario este mediodía del mejor derbi que puede verse en el balonmano femenino español. Por nivel, por tradición y por ambiente. En mitad de uno de los tramos más exigentes y comprometidos de la temporada se hace hueco el enfrentamiento entre el Conservas Orbe Zendal Porriño y Mecalia Guardés.

Los derbis suelen igualarlo casi todo, pero sería inexacto decir que el partido le llega a los dos equipos en situaciones similares. A los cinco puntos de ventaja que tienen las guardesas (igualadas en el primer puesto con el Bera Bera) sobre las porriñesas hay que añadir las dinámicas diferentes y sobre todo la diferente situación de las enfermerías. El Mecalia llega a Porriño con la única ausencia de Nerea Gil mientras que Isma Martínez se enfrenta una jornada más a una situación precaria.

En las filas del equipo local son bajas seguro Aitana Santomé y Aroa Fernández. Además Ana Palomino, Juliana Santos y Zsembery podrían tener alguna clase de participación en el partido pero sería de forma testimonial. La única buena noticia que ha recibido en las últimas horas Isma Martínez es que la argentina Caro Bono, seguramente su mejor jugadora en lo que va de temporada, estará en condiciones de jugar después de perderse la cita del miércoles ante el Rocasa.

Vuelve Caro Bono

La vuelta de Bono le concede algo de aire a un equipo que tiene en sus carencias en la primera línea su caballo de batalla. En Canarias solo dispuso de dos y ante el Elche de tres. Circunstancias que obligan a cargar sobre las piernas de muy pocas jugadoras un elevado esfuerzo que a la larga se acaba pagando. Buena parte del destino del derbi de hoy girará en torno a la eficacia y prestaciones en esa primera línea que en buena lógica intentará castigar este Mecalia Guardés lanzado y que aún no conoce la derrota en lo que va de temporada. Solo un empate se les ha escapado. Ana Seabra ha conseguido un equipo cada vez más compacto que sabe atacar en estático y que cada vez es más dinámico y agiliza sus ataques para elevar el ritmo de los partidos. Hoy podría ser el camino en Porriño aprovechando que al equipo de Isma Martínez seguramente le venga mejor un ritmo más pausado para dosificar esfuerzos en esa primera línea tan castigada.

Isma Martínez reconocía ayer que la situación no estaba siendo sencilla: «Nos está costando con estos problemas en la primera línea. Pero vamos a intentar reponernos y recuperarnos para competir. Es importante que algunas de las jugadoras que llegan muy justas nos den algunas posesiones para liberar las piernas del resto de las primeras línea». El entrenador del Porriño, siempre vitalista, tiene claro que «estamos tratando de hacer de la necesidad virtud y creo que esto nos hará más fuertes en el futuro. Vamos a intentar hacermos fuertes en casa y sacar adelante un derbi que siempre es algo muy bonito».

La entrenadora del Guardés, Ana Seabra, afronta este encuentro, sobre todo, con mucha ilusión. “Más que un partido de Liga, es el derbi entre dos equipos que respiran la pasión que caracteriza al balonmano gallego”. La entrenadora portuguesa dice que «tenemos muy claro lo que queremos mejorar, pero también sabemos que nos vamos a encontrar con un equipo muy motivado por jugar en su casa”. Según Seabra, todo apunta a un derbi muy disputado, y de esos que hacen disfrutar a la afición a cada acción. “Esperamos un partido igualado, con ritmo alto e ilusión hasta el último minuto”.

HORA: 13:00 (Teledeporte).

PISTA: Municipal de Porriño.