El Coruxo, a por la tercera victoria

El Coruxo vuelve a jugar lejos del campo de O Vao, un escenario en donde se encuentra más cómodo, sumando siete de los ocho puntos que tiene el equipo en la actualidad. Esta tarde, el equipo entrenado por Javi Pereira visita a un Salamanca que necesita los puntos antes los vigueses para meterse en puestos de play off de ascenso, que ahora están a cuatro puntos.

El equipo vigués entrenó con normalidad a lo largo de la semana. Los jugadores de baja siguen entrenando con el grupo para recuperar lo antes posible el ritmo necesario para entrar en la dinámica.

El trabajo semanal se centró en corregir los errores que les están pasando factura al equipo en los últimos partidos en el campo de O Vao. La falta de contundencia en las áreas hace que el equipo necesite muchas ocasiones para poder marcar y que, al contrario, los rivales necesiten muy pocas para marcar y llevarse los puntos.

El equipo vigués cuenta en estos momentos con tan solo un punto de ventaja sobre los puestos de descenso y promoción, por lo que puntuar es poco menos que una obligación.

Javi Pereira, entrenador del equipo vigués, apuntaba pocas horas antes de partir hacia Salamanca, que «el equipo está bastante. Es consciente de que tiene que mejorar algunos aspectos, pero con la idea de que lo que estamos haciendo funciona y que va a dar resultados. El último partido ante la UD, estuvimos bien a nivel ofensivo, en muchas situaciones de juego. Tenemos que mejorar en otras, y el equipo lo sabe también. La plantilla se da cuenta de lo que hace bien y de lo que hace mal. Tenemos que hacernos un poquito más fuertes en las áreas. Es una cosa que tenemos pendiente que tenemos que mejorar para ya, para empezar a sacar resultados».

Sobre la situación de la plantilla, el técnico apuntó que «la plantilla al final es una plantilla que está muy equilibrada. Es una plantilla joven que cada día pretende ser mejor, y creo que lo está haciendo, aunque los resultados no acompañen todo lo que a nosotros nos gustaría. Pero pienso que en la mejora individual estamos trabajando para que para que se produzca y repercuta en el colectivo. Eso se extrapola a todos los integrantes del equipo. Todo el equipo está enchufado, todo el equipo está con ganas de aportar, con ganas de sumar, con ganas de hacerse un nombre. Cada vez que salen al campo se nota. El otro día salen desde el banquillo como mínimo nos dan energía, y aparte alguna otra cosa positiva también».

El partido de esta tarde se jugará finalmente en el Estadio del Helmántico, y es que el Salamanca está viviendo un momento de gran tensión con el ayuntamiento charro. El pasado viernes, el club emitía un comunicado en el que informaba que había recibido los certificados por las obras realizadas en el estadio y que, por lo tanto, el partido ante el Coruxo se disputaría en el Estadio del Helmántico, un campo con buenos recuerdos para los vigueses, con buenos partidos y mejore resultados.

HORA: 17 horas.

CAMPO: Anexos Helmántico.