El Celta se pone el mono de trabajo

63 CANOE: Torres (12), Mato (0), Rodríguez (9), Aguirre (12), De Sousa (16) -cinco inicial- Suárez (0), Flores (3), Cañizares (0), Santana (2), Nagore (0), Espina (6) y_Fleta (3). 83 CELTA FEMXA ZORKA: Rodríguez (4), Cabrera (7), Boquete (10), Kelliher (23), Menéndez (12) -cinco inicial- Vizmanos (8), Bermejo (4), Vidal (5), Martínez (0), Thomas (2) y Salinas (8). PARCIALES: 22-20, 11-17, 8-22 y 22-24.

Cuarta victoria consecutiva del Celta Femxa Zorka que le permite seguir en la zona alta de la clasificación y seguir creciendo. Ayer, el equipo entrenado por Cristina Cantero no tenía un partido fácil. El Canoe necesitaba despertar para abrir brecha con los puestos de descenso, pero una semana más seguirán en el alambre tras el solvente trabajo céltico.

El equipo vigués se tuvo que poner el mono de trabajo en el histórico «Pez Volador». Los primeros diez minutos de juego se disputaron a un ritmo alto. La rapidez en las acciones hicieron que el cuarto finalizara con un parcial de 22-20. Diez minutos en donde las madrileñas aprovecharon su acierto desde la línea de 6.75 para mantenerse en el partido. Esnal era una pesadilla para las célticas, con 3 de 4 en lanzamientos triples.

El Celta Femxa Zorka fue casi siempre por detrás en el marcador, pero nunca con desventajas que fueran preocupantes.

El segundo cuarto comenzó con un equipo vigués que consiguió recortar su desventaja para ponerse por delante en el marcador. Cantero solicitó un tiempo muerto con el Celta mandando en el marcador con dos puntos de ventaja. Un buen minuto que fue aprovechado por el equipo para ponerse con cinco puntos de ventaja, 29-34. Parecería que el Celta Femxa Zorka comenzaba a sentenciar el partido, pero al descanso solamente pudieron marcharse con cuatro puntos de ventaja, 33-37.

El equipo vigués se transformó en el tiempo de descanso. Cristina Cantero dio con la tecla, y en los primeros dos minutos de juego, las viguesas lograban un parcial de 0-7 que dejaba el marcador en un 33-44. El técnico madrileño tuvo que solicitar urgentemente un tiempo muerto para evitar que el equipo vigués siguiera aumentando su ventaja en el marcador.

A pesar del minuto del cuadro madrileño, el equipo vigués atravesaba su mejor momento. Además del resultado y la ventaja, lo importante era que todas las jugadoras aportaban, sobre todo las más jóvenes. Paula, Uxía, Martina y Deva conseguían que el equipo se fuera a los dieciséis de ventaja, con lo que el encuentro entraba en una dinámica muy favorable al Celta Femxa Zorka.

Un cuarto que finalizaba con dieciocho puntos de ventaja para el equipo vigués, 41-59, por lo que lo importante en ese momento era ser capaz de mantener la tensión y el ritmo de partido en los diez minutos finales, sin dejar que las madrileñas se metieran en el partido.

El Celta retomó la defensa en zona para evitar que el Canoe se volviera a hacer fuerte desde la línea de triples. Por su parte, las viguesas buscaban a Kelliher bajo los aros, en donde se había hecho fuerte y no eran capaces de frenarla.

Tal y como era de esperar, el Canoe intentó la remontada a la desesperada. Malos pases y lanzamientos forzados, le permitieron al equipo vigués recuperar varios balones y salir con velocidad a la contra. Esta circunstancia provocó que las diferencias en el marcador fueran aumentando hasta llegar a los veinte puntos de diferencia. El Celta Femxa Zorka tenía el partido en el bolsillo, y lo importante era mantener la máxima ventaja posible, no vaya a ser que sea necesaria en caso de empates al final.

El próximo martes, Osés

La Liga no para, y el martes el Celta Femxa Zorka adelanta el partido de la octava jornada visitando al Osés Construcción. El encuentro se disputará en el Polideportivo de Arrosadía a partir de las 20.30 horas. Las navarras ya han perdido dos partidos en las jornada que llevamos.