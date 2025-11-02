| Tercera RFEF Femenina
As Celtas Sporting se impuso al segundo clasificado
El conjunto de David Ferreiro ya aventaja en siete puntos a su inmediato perseguidor
El As Celtas Sporting se mostró firme en Friol y se impuso al segundo clasificado por 0-3 (0-1 al descanso), con goles de Alejandra da Silva, Paula Rodríguez y Lucía Fernández. “Luchi”, con ficha B pero habitual en las convocatorias del primer equipo céltico, reforzó en esta jornada al filial por la importancia del choque.
Las de David Ferreiro continúan líderes invictas con dieciocho puntos en seis partidos en el grupo 1 de 3ª Federación. El Friol es segundo, pero ahora a siete puntos.
Resto de jornada
El resto de los equipos del área juegan este domingo. En A Granxa, Domaio-Concello de Boiro (12:00, “streaming” por tiivii.gal); en Santa Isabel, Victoria FC-Sárdoma (12:00, Youtube), y en A Grela, Victoria CF-Lóstrego (12:00, tiivii.gal). Ya en horario vespertino, en O Alivio el Tomiño recibe a la SD O Val (16:45, tiivii.gal). O Val y Sárdoma son los dos equipos que actualmente ocupan las plazas de descenso y para ellos los partidos empiezan a ser más importantes.
