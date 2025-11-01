El Val Miñor visita esta tarde a un rival directo por la salvación

Llegamos a la séptima jornada de Liga, y los partidos importantes para muchos equipos.

roces-val miñor. Los de Nigrán visitan esta tarde a uno de los rivales directos en la lucha por la permanencia, el Roces, a partir de las 17 horas. Los asturianos están con dos puntos de ventaja sobre los de Nigrán en la clasificación, por lo que todo lo que sea puntuar se puede considerar como muy bueno, y poco menos que obligatorio.celta-montañeros. El Celta vuelve a las instalaciones de A Madroa, en donde mañana domingo se mide a partir de las 12 horas al Montañeros. Los coruñeses vienen con un punto de ventaja sobre los puestos de descenso, por lo que no vendrán a especular e intentarán llevarse algo positivo.

Para el Celta, el empate de la semana pasada ante el Bansander le supuso perder la ventaja que tenía sobre el segundo clasificado, el Deportivo, que ahora está a un punto. Por ello, el de mañana es un partido para salir muy centrado, e intentar resolverlo desde el principio.