El Reconquista visita la pista del temible Valinox Novás

Partido de rivalidad provincial en O Rosal, donde el líder, Valinox Novás, recibirá a un Reconquista en horas bajas. El Novás llega en su mejor momento. Ha sumado victorias en todas las jornadas, pero además en las dos últimas subiendo mucho el nivel de juego. Por ello, tal y como indicó el preparador Guillermo Artime, el objetivo es “seguir en la línea de los dos últimos partidos, en los que estuvimos muy serios y en buena dinámica. Si lo hacemos, tendremos más opciones de brindarle a nuestra afición una nueva victoria”.. Por su parte, el Reconquista de Vigo sabe que se enfrenta a una de las plantillas más completas de la categoría, por lo que “necesitaremos nuestra mejor versión para competir el partido, aunque siendo realistas, no es un partido de “nuestra liga”, aseguró el técnico Víctor Garrido.

Mientras, en Vigo, habrá otro partidazo. El Granitos Ibéricos Carballal recibe al Lanzarote, el equipo que estaba al frente de la tabla junto al Novás, hasta hace sólo una jornada en la que perdió su primer partido frente al Ingenio. El conjunto vigués está en un buen momento de juego. El Carballal contará con todos, menos con Xoel.

Por su parte, el BM Porriño también jugará en casa, donde recibirá esta tarde al Bueu Atlético. En el aspecto positivo, destacar que se reducen las bajas a dos (Coubas y Xacob) ya que recuperan a Martín y Costa. .

Y para finalizar, el Saeplast Cañiza se desplazará a las Canarias para enfrentarse al Gáldar Gran Canaria, otro buen equipo, sobre todo como locatario. Eso sí, el Cañiza viaja con la tranquilidad de haber sumado los dos primeros puntos.

Partidos: Granitos Ibéricos Carballal-Lanzarote (20:00 hoy), Porriño-Bueu (18:00 hoy), Valinox Novás-Reconquista (18:00 hoy), Galdar-Saeplast Cañiza (20:30 hoy).