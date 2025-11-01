El Helvetia Saeplast Cañiza recibe al tercer clasificado

En el Polvorín, el Helvetia Saeplast Cañiza, colíder, recibirá al tercer clasificado de la Liga, el BM Sanse, en lo que será el partido más destacado de la jornada. El entrenador del Cañiza, Isma Lago, lo sabe: “Nos enfrentamos a un partido intenso, duro, complicado, contra un rival muy fuerte como es el Sanse, que sólo ha perdido contra el líder y por la mínima. Estamos preparadas para luchar”.

Mientras, la SAR Rodavigo tratará de reencontrarse con el triunfo en la Bombonera después de cuatro derrotas consecutivas. Ya con Vero Posada al frente de los entrenamientos durante la semana, el equipo redondelano se enfrentará al Balonmano Perdoma, colista de la tabla, que todavía no ha podido puntuar.

Por su parte, el Inelsa Solar Asmubal Meaño, afronta el choque con la confianza en que va a sumar la primera victoria de la Liga. Es cierto que, hasta ahora, el equipo del Salnés, ha tenido un calendario bastante desfavorable, enfrentándose a equipos de la zona alta de la tabla, algo que no sucederá esta tarde. Hoy reciben al Aula Valladolid, que tiene tres puntos en el casillero de puntos, y transita por la zona baja de la clasificación. Además, contarán con Sabela Miniño, que no puede viajar por temas profesionales, pero sí está disponible para los partidos en el Coirón. Eso sí, siguen de baja Carol y Raquel Sineiro.

Viaja el Rubensa Indupor BM Porriño a Gran Canaria para enfrentarse al Rocasa, en un choque complicado. Además, el conjunto de Abel Estévez viaja con importantes ausencias (siguen lesionadas Marta, Aroa y Andrea), por lo que tendrá que tirar de la portera juvenil Raquel y de Emma Rial para completar la convocatoria.

Partidos: Helvetia Saeplat Cañiza-Sanse (18:00 hoy), Sar Rodavigo-Perdoma (20:00 hoy), Inelsa Asmubal Meaño-Valladolid (20:00 hoy), Rocasa-Rubensa Indupor Porriño (16:30 hoy).