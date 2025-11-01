Dura primera jornada en el Meeting Ciudad de Vigo de Optimist

La flota del Meeting Internacional Ciudad de Vigo de Optimist desafió a los elementos, aguantó estoica la lluvia y se pasó casi seis horas en el agua para poder disputar tres mangas con las 212 unidades finalmente inscritas distribuidas en tres grupos.

La competición que organiza el Real Club Náutico de Vigo abrió la Excellence Cup retando a los regatistas de toda la península con unas condiciones de mar muy duras. Pablo López (RCN Valencia) cerró la jornada como líder provisional, tras firmar una tarde espectacular: el regatista Sub-13, encuadrado en el grupo amarillo, terminó las tres mangas entre los primeros con una serie fantástica (3º-2º-1º) y 6 puntos.

La flota luso-galaica tuvo en el portugués António Moreira (CB Atlántico) a su mejor elemento, quinto en la general con 10 puntos (4º-1º-5º). El primer gallego después de la primera de las tres jornadas de regatas, el Sub-16 Alejandro Alonso (Monte Real Club de Yates de Baiona), vigésimo segundo. Y el segundo gallego, el Sub-13 José Luis Ríos (RCN Vigo), en el Top 40 de la flota.