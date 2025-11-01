balonmano | División de Honor Oro
El Carballal, a la caza de la primera victoria
M.a.
Vigo
El AD Carballal buscará en Valencia (20:00 hoy), frente al Mislata, la primera victoria de la temporada, que le permitiría abandonar el último puesto de la clasificación, después de varias jornadas de buen trabajo, pero sin resultados. El rival está justo un peldaño por delante, con sólo un punto, por lo que una victoria significará superarle en la tabla. Eso sí, Ana Alonso no podrá contar con Andrea Amarilla, que sigue recuperándose del edema óseo.
