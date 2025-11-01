Buena ocasión para el Club Vigo

Continúa el Club Vigo con su serie de derbis. Después de ganar la pasada semana en Dumbría los vigueses tratarán de prolongar su inmaculado comienzo de temporada ante el San Sadurniño.

Un duelo interesante en el que se enfrentan el primer clasificado con el cuarto aunque empatado a puntos con el segundo. Es decir, que el partido va sobrado de atractivo. Los vigueses vienen de conseguir una importante victoria en el feudo del segundo clasificado, el C.V. Dumbria, al que vencieron por 1-3, mientras que los de Ferrolterra vencieron a los canarios del Gupane Guia por 3-1 en su terreno de juego de San Sadurniño.

En la plantilla de San Sadurniño nos vamos a encontrar con viejos conocidos ya que desde su entrenador, Pablo Parga, como alguno de sus jugadores, pertenecieron en temporadas anteriores a la plantilla del Vigo. Ahora las cosas cambiaron mucho y la plantilla viguesa cuenta con un grupo de jugadores, muy jóvenes, que está empezando a despuntar . Junto a Parga estarán enfrente a sus excompañeros jugadores como los hermanos Aba, Lucas, o Caamaño. Será una buena piedra de toque para los jugadores vigueses ya que de vencer en este encuentro los de Coia se distanciarán de sus perseguidores. Toda la plantilla está a disposición de Taboada.

HORA: 18:00 (hoy).

PISTA: Coia.