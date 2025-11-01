El Bembrive se somete a una exigente prueba

Primer gran examen del trimestre deportivo para el Bembrive FS, que recibe este sábado en el polideportivo municipal Vicente Álvarez al Estrela futsal (19:00 horas) por la séptima jornada del grupo 1 de 2ª División femenina de fútbol sala.

Tras el regreso de Clau la jornada anterior, Gael Madarnas, técnico de las verdes, dispone de la plantilla al completo para sopesar el nivel del equipo ante un oponente creado para el ascenso. Porque el Estrela Futsal de Cortegada tiene ese objetivo.

Tras seis jornadas, el equipo vigués es quinto con 13 puntos, a dos del Estrela, tercero (15). El Rodiles lidera la tabla con 15 puntos e invicto.

Para las de Madarnas, este inicio de noviembre puede marcar las próximas semanas, al medirse ahora al Estrela y en siete días al Rodiles en Villaviciosa.