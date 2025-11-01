As Celtas, firmes en el liderato

2. As Celtas: Naiara Martínez; Celia Fontecha, Paula Vior “Pañu”, Sara Álvarez “Muñi”, Nara (Aitana Sánchez, min. 80), María Figueroa, Estela Castro, Sara Debén (Tati Cruz, min. 80), Tati Barcia (Ana Toubes, min. 63), Nerea Cuquejo (María Nogueira, min. 85) y Noela Sánchez (Irene Fernández, min. 63). 0. Real Sociedad B: Andrea Berganza; Ane Etxebeste, Nahia Azpirotz, Matilde Etxeberria (Urdampilleta, min. 78), Soroa, Omaya (Iraia Echarte, min. 78), Zunzunegui, Alaia (Esteberena, min. 66), Patri Mugabure (Enara Losada, min. 78), Ane Isasisasmendi y Arrondo (June Murillo, min. 66). Goles: 1-0 (min. 44), Noela Sánchez. 2-0 (min. 65), Nara. Árbitro: David Táboas. Amonestó a la visitante Etxeberria.

Un medido pase desde medio campo de Sara Debén, con Noela Sánchez ganando la espalda de la central, desatascó un partido complicado ante un oponente rocoso. No se necesitó mucho más porque las viguesas son un conjunto sólido en casa. O sí: que en el segundo minuto de juego, las donostiarras rematasen alto (Zunzunegui) un buen centro desde la derecha de su ataque.

El choque fue intenso aunque sin brillo. La Real presionaba arriba y dificultaba la salida de balón de las celestes. No había ocasiones porque el adversario apretaba con su presión e impedía llegadas claras. Con todo, el primer aviso de cómo romper la defensa vasca llegó con un balón largo de Nara a Cuquejo, que ésta desperdició: chut precipitado y flojo en la mejor ocasión del encuentro (minuto 28). Pero el Celta ya mandaba. En el 34, Figueroa probaba fortuna desde la frontal, con chut alto. Y en el 42, de nuevo Cuquejo, tras pase de Tati Barcia, chutaba dentro del área, despejando la guardameta visitante en excelente intervención.

Volvían las blanquiazules a presionar y el descanso se acercaba. Pero a pocos segundos del minuto 45 llegaba el pase filtrado de Debén, la carrera de Noela, un toque de avance del cuero y su definición por abajo sobre la salida de la portera. Excelente.

El comienzo de la segunda mitad fue un calco de la primera. Salida veloz de las visitantes, con un balón en diagonal que superaba a la defensa viguesa, Naiara salía, pero su despeje tocaba en la atacante, Isasisasmendi, que no buscaba el disparo directo, cedía al carril derecho y en el posterior centro Zunzunegui remataba flojo (minuto 47).

El partido era realista por los despistes célticos. Presión, mal lanzamiento de Naiara, cuyo disparo rebotaba en una jugadora vasca para caer el cuero a Isasisasmendi de nuevo y su zurdazo era rechazado por la meta local. Gran parada para borrar su gran error. Eran minutos de descontrol, de balón sin rumbo, posesiones cortas y mal trenzadas… hasta que apareció Nara. Y Cuquejo. Nerea robó en tres cuartos, el cuero llegó a Nara, que vio a la portera mal colocada y, sin dudar, soltó un zapatazo para el 2-0. Listo.

Como el Athletic B solo pudo firmar tablas en su desplazamiento (2-2 ante el Bizkerre), las celestes son líderes en solitario.